Concejo Deliberante de Paraná: asume Norberto Jacob a la banca de Darío Báez

Norberto Jacob ocupará en la banca de Darío Báez, quien falleció el pasado 28 de julio. La sesión del Concejo Deliberante en VIVO

Norberto Jacob ocupará la banca de Darío Báez, quien falleció el pasado 28 de julio.

Durante la 11° sesión ordinaria de este año del Concejo Deliberante de Paraná, que se realiza este martes 11 de agosto, Norberto Luis Jacob asumirá como edil en reemplazo de Darío Báez, quien falleció el pasado 28 de julio.