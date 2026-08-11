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Concejo Deliberante de Paraná: asume Norberto Jacob a la banca de Darío Báez

Norberto Jacob ocupará en la banca de Darío Báez, quien falleció el pasado 28 de julio. La sesión del Concejo Deliberante en VIVO

11 de agosto 2026 · 09:48hs
Norberto Jacob ocupará la banca de Darío Báez

Norberto Jacob ocupará la banca de Darío Báez, quien falleció el pasado 28 de julio.

Durante la 11° sesión ordinaria de este año del Concejo Deliberante de Paraná, que se realiza este martes 11 de agosto, Norberto Luis Jacob asumirá como edil en reemplazo de Darío Báez, quien falleció el pasado 28 de julio.

Jacob ocupará la banca en lugar de Darío Báez, quien asumió como concejal en diciembre de 2023 como representante de La “Libertad Avanza” y posteriormente, manteniendo un acuerdo de interbloque con el oficialismo municipal, conformó el bloque denominado “Transformación”.

Tras el fallecimiento de Darío Báez, Norberto Jacob asumió como concejal.

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Concejo Deliberante Paraná Darío Báez
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