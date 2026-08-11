Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 11 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 11 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 11 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del lunes 10 de agosto de 2026

Horóscopo del martes 11 de agosto de 2026

Quien le está rondando, al final le conquistará. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Día estupendo para llegar a un acuerdo laboral. Los cambios de temperatura podrían perjudicar su garganta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Surgirá una relación pero no pasará de la amistad. Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. Escuche las voces de alarma del cuerpo y dele un descanso.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. Cuidado con arriesgar bienes materiales. Demostrará á sus jefes lo que vale. En cuanto a la salud, se sentirá mejor que nunca.

El horóscopo para hoy.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Es posible que se sienta solo, aunque no lo esté. No se deje persuadir para realizar una inversión. Jornada positiva en el terreno laboral. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tiene gran atractivo personal. Buen momento para invertir sus ahorros. Preste atención a los cambios profesionales. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Esa persona que tanto le mira busca algo, pregúntele. Día óptimo en el aspecto económico. Retome algún antiguo proyecto profesional. Relaciónese y apúntese a cualquier actividad que le apetezca.

Horóscopo para el día de hoy.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

De vez en cuando, déjese llevar de la mano de su pareja. Si tiene que hacer una compra importante, hoy es el día. En su empresa estarán encantados con sus proyectos. Piense un poco más en usted y cuídese.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Venus ejerce su influencia para que le embargue la pasión. Buen asesoramiento para aumentar sus ingresos. Aproveche las nuevas ofertas profesionales. No permita que el estrés diario le ocasione dolor de cabeza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Noche ideal para disfrutar de una velada romántica. No es

una buena ocasión para derrochar su dinero. Llegará a acuerdos beneficiosos con sus compañeros. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

Horóscopo

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No se meta en novedades amorosas, no es el momento. Derrochar no es un buen camino, sus ahorros tienen fondo. Aparque esos proyectos laborales más ambiciosos. Temple sus nervios y relájese.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su pareja está a punto de explotar; no la lleve al límite. Intente ser más frío con los asuntos económicos. Su afán de superación será bien recibido entre sus jefes. El contacto con la naturaleza despejará su mente.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sea detallista y dedique más mimos a sus familiares. No abuse económicamente de su familia. Trácese una línea de acción diferente en su trabajo. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.