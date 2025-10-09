Uno Entre Rios | Escenario | La Hendija

La Hendija presenta "Adela, todavía estoy acá", un viaje al corazón del olvido

El sábado 11 de octubre en el Centro Cultural La Hendija se presentará la obra unipersonal “Adela, todavía estoy acá"

9 de octubre 2025 · 11:44hs
El sábado 11 de octubre a las 21, el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná) recibirá la obra “Adela, todavía estoy acá”, un unipersonal que invita a reflexionar sobre la identidad, la memoria y la resistencia frente al olvido. Las entradas estarán disponibles en boletería a un valor de 12.000 pesos.

"Adela, todavía estoy acá", un viaje al corazón del olvido

La protagonista es Adela, una médica ginecóloga especializada en reproducción asistida que, con lucidez y sensibilidad, enfrenta el avance del Alzheimer. Desde el escenario, comparte con el público un viaje por los distintos momentos de su enfermedad, aferrándose a su voz, su historia y su deseo de seguir presente en el mundo.

La puesta, de carácter íntimo y simbólico, se desarrolla entre paneles que proyectan recuerdos, pensamientos y fragmentos de su pasado. En ese espacio, Adela oscila entre la confusión y la claridad, entre la ternura y el humor, entre el miedo y la fuerza. Con gestos cotidianos —como olvidar una palabra o confundir el azúcar con la sal—, la obra retrata con profundidad humana el deterioro cognitivo y la lucha por sostener la identidad.

Todavía estoy acá”, repite Adela, como un eco que trasciende su historia personal para convertirse en una declaración colectiva. Una frase que resume la esencia de la obra: la voluntad de permanecer, aun cuando la memoria se disuelve.

