El folklore llega al Domo 360º con una nueva fecha de "Arte en Conexión"

El ciclo “Arte en Conexión” tendrá su segunda fecha con una propuesta centrada en el folklore. La cita será el viernes 8 de mayo a las 20:30 en el Mirador TEC

El ciclo “Arte en Conexión” tendrá su segunda fecha con una propuesta centrada en el folklore. La cita será el viernes 8 de mayo a las 20:30 en el Domo 360º del Mirador TEC, con entrada libre por orden de llegada y aporte voluntario.

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Desde La Paz, el Horacio Lator Grupo llegará a Paraná con un repertorio que recorre ritmos tradicionales de la música popular argentina, como zambas, chacareras y chamamés. La propuesta se apoya en la armónica como instrumento central, en un formato instrumental que busca poner en primer plano esa sonoridad.

“Nuestra propuesta artística busca revalorizar la música tradicional argentina, ofreciendo un repertorio de música instrumental donde la armónica toma un rol protagónico”, señaló el armoniquista Horacio Lator, quien estará acompañado por Mariano Müller en guitarra, Álvaro Serrano en bajo y Lucas Fernández en percusión.

La velada sumará la participación de integrantes del Ballet Río Vivo, dirigido por Juan Carlos “Tati” Colombo. El grupo surgió del Taller de Danzas Folklóricas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, una propuesta abierta y gratuita que funciona en la capital provincial.

El encuentro se desarrollará en un espacio equipado con sistema de proyección 3D, mapping interactivo y sonido especializado, que permite generar una experiencia inmersiva y ampliar las posibilidades escénicas de cada presentación.

“Arte en Conexión” es impulsado por la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Entre Ríos junto a la UADER. Tras una primera edición realizada en 2025, el ciclo transita su segunda temporada con una programación definida a partir de una convocatoria pública, que reúne a artistas de distintos puntos de la provincia.