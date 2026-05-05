Uno Entre Rios | Escenario | Los Rancheros

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

La banda Los Rancheros volverá a presentarse en el Tribus Club de Arte el viernes 5 de junio a las 21

5 de mayo 2026 · 15:57hs
Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

La banda Los Rancheros volverá a presentarse en el Tribus Club de Arte el viernes 5 de junio a las 21. Las entradas están disponibles en la boletería de la sala y a través de Ticketway.

Noche de clásicos: Los Rancheros llegan a Tribus

nexo. dos voces, un mismo origen, una muestra que reune a dos artistas en galeria gap

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

convocan a participar de los juegos culturales entrerrianos 2026

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Con una trayectoria que atraviesa más de tres décadas, el grupo mantiene un repertorio reconocido dentro del rock nacional. En esta presentación, la propuesta estará enfocada en un recorrido por sus canciones más difundidas, junto con nuevas composiciones que forman parte de su actualidad.

La formación está integrada por Meno Fernández en voz y guitarra acústica, Julián Meza en bajo y coros, Riqui González en batería, Manu Pineda en teclados y coros, Facundo Farelo en percusión y Sergio Boaglio en guitarras y coros.

El show incluirá temas como “Mujer”, “Sin solución”, “Será”, “Armas de seducción”, “Casualidad” y “El Che y los Rolling Stones”, en un formato que combina distintas etapas del grupo.

LEER MÁS: Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

Los Rancheros Tribus clásicos
Noticias relacionadas
un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

Horacio Lator

El folklore llega al Domo 360º con una nueva fecha de "Arte en Conexión"

el archivo general de entre rios invita a una charla sobre la municipalidad de parana en tiempos de la confederacion

El Archivo General de Entre Ríos invita a una charla sobre la municipalidad de Paraná en tiempos de la Confederación

Este martes se proyectará La Emboscada en el Teatro con la presencia de Roly Serrano

Este martes se proyectará La Emboscada en el Teatro con la presencia de Roly Serrano

Ver comentarios

Lo último

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

Nexo. Dos voces, un mismo origen, una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Ultimo Momento
Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

Nexo. Dos voces, un mismo origen, una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

El folklore llega al Domo 360º con una nueva fecha de Arte en Conexión

El folklore llega al Domo 360º con una nueva fecha de "Arte en Conexión"

Policiales
Revés judicial para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Revés judicial para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Victoria: intentó evadir un control, atropelló a una policía y fue aprehendida tras una persecución

Victoria: intentó evadir un control, atropelló a una policía y fue aprehendida tras una persecución

Cazador entrerriano murió por un disparo en islas santafesinas

Cazador entrerriano murió por un disparo en islas santafesinas

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

Ovación
El Club Estudiantes celebra 121 años de vida institucional

El Club Estudiantes celebra 121 años de vida institucional

Concordia: polémica por un árbitro que trató de gordo a un menor

Concordia: polémica por un árbitro que trató de "gordo" a un menor

Liga Argentina: La Unión busca sellar su pase a semifinales contra Santa Paula

Liga Argentina: La Unión busca sellar su pase a semifinales contra Santa Paula

Urquiza venció a Recreativo y se afirma como líder de la Liga Federal

Urquiza venció a Recreativo y se afirma como líder de la Liga Federal

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

La provincia
Nexo. Dos voces, un mismo origen, una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

Entre Ríos recuperó 268 puestos en la construcción, pero sigue con 2.361 menos y sueldos 6% más bajos

Entre Ríos recuperó 268 puestos en la construcción, pero sigue con 2.361 menos y sueldos 6% más bajos

El Archivo General de Entre Ríos invita a una charla sobre la municipalidad de Paraná en tiempos de la Confederación

El Archivo General de Entre Ríos invita a una charla sobre la municipalidad de Paraná en tiempos de la Confederación

Dejanos tu comentario