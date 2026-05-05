Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

La banda Los Rancheros volverá a presentarse en el Tribus Club de Arte el viernes 5 de junio a las 21

La banda Los Rancheros volverá a presentarse en el Tribus Club de Arte el viernes 5 de junio a las 21. Las entradas están disponibles en la boletería de la sala y a través de Ticketway .

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

Con una trayectoria que atraviesa más de tres décadas, el grupo mantiene un repertorio reconocido dentro del rock nacional. En esta presentación, la propuesta estará enfocada en un recorrido por sus canciones más difundidas, junto con nuevas composiciones que forman parte de su actualidad.

La formación está integrada por Meno Fernández en voz y guitarra acústica, Julián Meza en bajo y coros, Riqui González en batería, Manu Pineda en teclados y coros, Facundo Farelo en percusión y Sergio Boaglio en guitarras y coros.

El show incluirá temas como “Mujer”, “Sin solución”, “Será”, “Armas de seducción”, “Casualidad” y “El Che y los Rolling Stones”, en un formato que combina distintas etapas del grupo.