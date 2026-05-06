Entre Ríos exporta miel a Europa sin aranceles por primera vez

Entre Ríos realizó su primera exportación de miel a Europa sin aranceles gracias al acuerdo Mercosur-UE, enviando 22 toneladas desde Concordia.

Entre Ríos concretó su primera exportación de miel a Europa sin aranceles, tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado 1° de mayo. "Durante años acompañamos y trabajamos para que este acuerdo fuera una realidad", destacó el gobernador Rogelio Frigerio, y celebró que "el primer certificado emitido sea entrerriano: miel de Concordia llegando a Europa con arancel 0 por ciento".

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El embarque, certificado este martes desde Concordia, alcanzó las 22 toneladas y marca un hito para la producción provincial. La operación se realizó con un arancel nulo, lo que implica una mejora sustancial en la competitividad del producto, que hasta abril tributaba un 17,3% para ingresar al mercado europeo.

Este primer envío inaugura una nueva etapa para las exportaciones entrerrianas, en la que productos emblemáticos como la miel comienzan a aprovechar las ventajas del acuerdo internacional y abren nuevas oportunidades comerciales.

Miel entre rios

"La provincia es especialmente favorecida por este acuerdo"

En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que "esta noticia es resultado de un trabajo coordinado entre los países del bloque y nos llena de orgullo esta primera venta". Además, remarcó que "la provincia es especialmente favorecida por este acuerdo, que se pone en marcha con un producto emblemático de Entre Ríos".

El funcionario subrayó también que "el gobernador Rogelio Frigerio impulsa una política activa de apertura de mercados para los productos entrerrianos, y esta certificación es una muestra concreta de ese camino".

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, señaló que "se trata de una excelente e histórica noticia: se emitió el primer certificado que permite utilizar las cuotas otorgadas por la Unión Europea al Mercosur".

La operación posiciona a Entre Ríos entre las primeras provincias en capitalizar los beneficios del acuerdo, fortalecer su perfil exportador y consolidar al sector apícola como protagonista de esta nueva etapa. Apícola Danangie, una firma familiar dedicada a la actividad apícola y forestal, es la empresa que hizo el envío.