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San Lorenzo igualó sin goles ante Cuenca en Ecuador

San Lorenzo empató 0-0 en su visita a los Morlacos por la cuarta fecha del certamen internacional en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

6 de mayo 2026 · 01:05hs
San Lorenzo empató de visitante.

San Lorenzo empató de visitante.

San Lorenzo empató 0-0 ante Deportivo Cuenca en Ecuador y se mantiene como único líder del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, aunque el resultado dejó una sensación de oportunidad perdida en el plantel de Gustavo Álvarez: el Ciclón fue ampliamente superior, generó las situaciones más claras del partido y tuvo al arquero rival como figura, pero no pudo convertir en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, ubicado a casi 2.600 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Cuenca.

Qué sigue para San Lorenzo y Cuenca en la Copa Sudamericana

Los Gauchos de Boedo buscarán picar su boleto a la próxima instancia cuando visiten a Santos (miércoles 20/5, a las 19) en Vila Belmiro mientras que los Morlacos recibirán a Recoleta (martes 19/4, a las 23) en Ecuador.

River y San Lorenzo se enfrentarán en octavos.

Todo confirmado: River enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final

Independiente luchará por quedarse con el título.

Independiente y San Lorenzo se clasificaron a octavos de final

San Lorenzo sigue en la cima del Grupo D

Los Gauchos de Boedo se mantienen en el primer puesto con 6 puntos mientras que Cuenca le sigue de cerca con cinco unidades. Recolta aparece en la tercera posición con 4 puntos y Santos cierre en la cuarta y última colocación con tres unidades a su nombre.

San Lorenzo cuenca Ecuador Copa Sudamericana
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