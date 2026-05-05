"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

La Galería Gap de arte inaugurará el viernes 8 de mayo a las 20 la muestra “Nexo. Dos voces, un mismo origen”. La exposición reúne a los artistas santafesinos Cecilia Depetris y Juan Depetris —conocido como Quintus— en una propuesta que pone en relación dos recorridos individuales atravesados por un vínculo común.

La muestra plantea un diálogo entre ambas producciones, donde cada obra sostiene su identidad sin perder el punto de encuentro que las vincula. El lazo familiar aparece como una referencia que conecta, sin homogeneizar, dos miradas que se desarrollan de manera autónoma.

Cecilia Depetris, artista visual y traductora de inglés, trabaja sobre la naturaleza, la figura humana y el paisaje urbano desde una estética de síntesis. A través de recursos como el contraste y una paleta acotada, sus obras proponen una lectura que transforma escenas cotidianas en imágenes de carácter simbólico. Su producción ha sido exhibida en muestras colectivas e individuales en distintas ciudades del país y en el exterior, con una reciente presentación en Sevilla, España.

Por su parte, Juan Depetris —Quintus— centra su obra en la figura humana como espacio de exploración. Sus composiciones, realizadas con carbón, acrílico y óleo, construyen superficies densas donde la mirada ocupa un lugar central. Las imágenes proponen un vínculo directo con el espectador, con escenas que invitan a la observación detenida.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 18 a 20 hasta el 1° de junio. La propuesta forma parte de la agenda de espacios independientes de la ciudad y ofrece una instancia para conocer dos producciones que se cruzan desde un origen compartido.