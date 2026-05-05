Conociendo Rusia llega a HUB con "Mateo"

Conociendo Rusia se presentará el sábado 5 de septiembre a las 21 en el HUB con su nueva gira “Mateo”

El proyecto Conociendo Rusia se presentará el sábado 5 de septiembre a las 21 en el HUB con su nueva gira “Mateo”. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway y en puntos físicos de la región.

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Luego del recorrido del Jet Love Tour, que incluyó funciones con localidades agotadas en el Movistar Arena y una gira internacional, el proyecto encabezado por Mateo Sujatovich propone un cambio de formato. La nueva etapa se centra en presentaciones en solitario, sin banda, con un enfoque en la voz, los instrumentos y las canciones.

La propuesta retoma un formato ya explorado por el artista en 2023, cuando realizó el Solo Tour por más de veinte ciudades en distintos países. En esta oportunidad, el planteo se amplía con una gira que recorrerá más de cincuenta ciudades en diecinueve países, con una primera etapa que incluye fechas en Argentina y Uruguay.

En escena, el espectáculo se construye desde una puesta despojada, donde las canciones adquieren otro desarrollo. El formato permite una interpretación más directa, con mayor presencia de silencios, matices y variaciones en cada tema.

“Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma”, señaló el artista sobre esta propuesta, que también repasa distintos momentos de su discografía.

La presentación en HUB forma parte de ese recorrido y propone un encuentro en el que el vínculo con el público se vuelve más cercano.