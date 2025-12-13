Alumnos adaptaron una silla de ruedas a motorizada para el Instituto Igualar.

Alumnos de una escuela técnica de Concepción del Uruguay desarrollaron y adaptaron un sistema eléctrico para motorizar una silla de ruedas.

Alumnos de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 3 de Concepción del Uruguay desarrollaron y adaptaron un sistema eléctrico para motorizar una silla de ruedas destinada al Instituto Igualar de Urdinarrain, institución que acompaña y brinda servicios a personas con discapacidad.

La iniciativa se concretó en el marco del trabajo articulado que la escuela sostiene con organizaciones de la comunidad.

El Caribe y Brasil son los destinos más elegidos por los paranaenses que piensan viajar este verano

Mientras preparan la mudanza a su nuevo edificio, estudiantes de 7° año junto a docentes se trasladaron hasta el Instituto Igualar para realizar la entrega de este, su último proyecto, antes de egresar como Técnicos en Automotores.

El jefe de talleres de la institución educativa, profesor Jorge Isgleas, explicó que la obra social había entregado a Luis, usuario del instituto, una silla manual y que el equipo de estudiantes se encargó de transformarla en una unidad motorizada. "Nuestros alumnos la motorizaron y es un orgullo poder ver cómo lo enseñado en las aulas, en los distintos talleres, se pone en práctica beneficiando especialmente a una persona con una discapacidad", destacó.

La EET Nº 3 seguirá desarrollando acciones junto al Centro Urdinarrain de Ayuda al Discapacitado, Igualar, que funciona bajo la órbita de una Asociación Civil sin fines de lucro integrada por familiares de los asistentes al hogar y voluntarios comprometidos con la inclusión.

El ex-Centro de Formación Profesional N° 1, actualmente Escuela de Educación Técnica N° 3 anexo Formación Profesional Miguel Ángel Marsiglia, tiene como ofertas educativas la carrera de Técnico en Automotores, incorporando en el ciclo lectivo 2026 el Técnico en Programación y los cursos Instalador de Sistemas Eléctricos de Energías Renovables, Electricista del Automotor y Mecánico en Sistemas de Encendido y Alimentación.