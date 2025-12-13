Uno Entre Rios | La Provincia | alumnos

Alumnos adaptaron una silla de ruedas a motorizada para el Instituto Igualar

Alumnos de una escuela técnica de Concepción del Uruguay desarrollaron y adaptaron un sistema eléctrico para motorizar una silla de ruedas.

13 de diciembre 2025 · 16:23hs
Alumnos adaptaron una silla de ruedas a motorizada para el Instituto Igualar.

Alumnos adaptaron una silla de ruedas a motorizada para el Instituto Igualar.

Alumnos de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 3 de Concepción del Uruguay desarrollaron y adaptaron un sistema eléctrico para motorizar una silla de ruedas destinada al Instituto Igualar de Urdinarrain, institución que acompaña y brinda servicios a personas con discapacidad.

El trabajo de los alumnos

La iniciativa se concretó en el marco del trabajo articulado que la escuela sostiene con organizaciones de la comunidad.

El ratón colilargo es el transmisor del hantavirus.

Hantavirus: la región central concentra el 70% de las infecciones

El Caribe y Brasil son los destinos más elegidos por los paranaenses que piensan viajar este verano

El Caribe y Brasil son los destinos más elegidos por los paranaenses que piensan viajar este verano

Mientras preparan la mudanza a su nuevo edificio, estudiantes de 7° año junto a docentes se trasladaron hasta el Instituto Igualar para realizar la entrega de este, su último proyecto, antes de egresar como Técnicos en Automotores.

El jefe de talleres de la institución educativa, profesor Jorge Isgleas, explicó que la obra social había entregado a Luis, usuario del instituto, una silla manual y que el equipo de estudiantes se encargó de transformarla en una unidad motorizada. "Nuestros alumnos la motorizaron y es un orgullo poder ver cómo lo enseñado en las aulas, en los distintos talleres, se pone en práctica beneficiando especialmente a una persona con una discapacidad", destacó.

La EET Nº 3 seguirá desarrollando acciones junto al Centro Urdinarrain de Ayuda al Discapacitado, Igualar, que funciona bajo la órbita de una Asociación Civil sin fines de lucro integrada por familiares de los asistentes al hogar y voluntarios comprometidos con la inclusión.

El ex-Centro de Formación Profesional N° 1, actualmente Escuela de Educación Técnica N° 3 anexo Formación Profesional Miguel Ángel Marsiglia, tiene como ofertas educativas la carrera de Técnico en Automotores, incorporando en el ciclo lectivo 2026 el Técnico en Programación y los cursos Instalador de Sistemas Eléctricos de Energías Renovables, Electricista del Automotor y Mecánico en Sistemas de Encendido y Alimentación.

alumnos Concepción del Uruguay Silla de ruedas
Noticias relacionadas
Entre Ríos: se anuncia un sábado caluroso, pero pronto llegarían las lluvias

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

La Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año. 

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Tras la alerta epidemiológica por sarampión Entre Ríos intensificó la vigilancia a través de los equipos de salud, e instó a verificar y completar esquemas de vacunación 

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

federal presentara su festival del chamame en parana

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

Hantavirus: la región central concentra el 70% de las infecciones

Hantavirus: la región central concentra el 70% de las infecciones

Ultimo Momento
Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

Hantavirus: la región central concentra el 70% de las infecciones

Hantavirus: la región central concentra el 70% de las infecciones

Manejo del Fuego: el Gobierno choca con el peronismo por el proyecto de un diputado entrerriano

Manejo del Fuego: el Gobierno choca con el peronismo por el proyecto de un diputado entrerriano

Racing y Estudiantes, cara a cara por el título del Clausura

Racing y Estudiantes, cara a cara por el título del Clausura

Policiales
Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Ovación
Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

El paranaense Ramiro Gurovich partirá a Estados Unidos y deja Pampas para jugar en la MLR

El paranaense Ramiro Gurovich partirá a Estados Unidos y deja Pampas para jugar en la MLR

Racing y Estudiantes, cara a cara por el título del Clausura

Racing y Estudiantes, cara a cara por el título del Clausura

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

La provincia
Hantavirus: la región central concentra el 70% de las infecciones

Hantavirus: la región central concentra el 70% de las infecciones

Alumnos adaptaron una silla de ruedas a motorizada para el Instituto Igualar

Alumnos adaptaron una silla de ruedas a motorizada para el Instituto Igualar

El Caribe y Brasil son los destinos más elegidos por los paranaenses que piensan viajar este verano

El Caribe y Brasil son los destinos más elegidos por los paranaenses que piensan viajar este verano

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Dejanos tu comentario