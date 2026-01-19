Un artista de Gualeguaychú ganó el Pre Cosquín 2026.

Con su chamamé "La Yuyera", Damián Lemes se consagró en el Pre Cosquín 2026 y competirá por el Premio Revelación en Cosquín.

Gualeguaychú celebra un nuevo logro artístico a nivel nacional tras la consagración de Damián Lemes como ganador del Pre Cosquín 2026 en la categoría Canción Inédita , con su obra "La Yuyera". El resultado se conoció en la madrugada de este lunes, luego de finalizar las presentaciones del domingo y tras la deliberación del jurado del certamen.

El cantautor de Gualeguaychú se presentará este lunes por la noche en la gala especial de ganadores, que tendrá lugar en la Plaza Próspero Molina, con entrada libre y gratuita. Allí, cada artista consagrado ofrecerá un espectáculo completo ante el público, en la antesala del inicio del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Además, Lemes volverá a subir al escenario mayor "Atahualpa Yupanqui" durante la quinta luna coscoína, el miércoles 28, cuando participará del Festival de Cosquín en competencia por el Premio Revelación 2026.

"La Yuyera" es un chamamé de autoría propia, inspirado en una historia real del barrio La Cuchilla, vinculada a una vecina reconocida por su conocimiento de hierbas medicinales y por su rol solidario dentro de la comunidad. A partir de ese relato cercano y cotidiano, la canción recupera saberes populares y memoria barrial, transformándolos en una obra que conecta identidad local y tradición folklórica.

El artista integró la delegación de Gualeguaychú que participó en la instancia final del certamen, tras atravesar un extenso proceso de selección de alcance federal. El Pre Cosquín 2026 contó con la participación de artistas de todo el país, a través de 56 sedes distribuidas desde el norte argentino hasta la Patagonia.

Durante más de 70 días de selectivos, desarrollados entre septiembre y diciembre de 2025, participaron más de 30.000 artistas, de los cuales alrededor de 4.000 llegaron a la Plaza Próspero Molina para competir en las rondas finales realizadas entre el martes 13 y el jueves 18.

La delegación local estuvo acompañada durante todo el certamen por el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y por el delegado de la sede Gualeguaychú del Pre Cosquín, Walter Mendoza.

El jurado estuvo integrado, en música, por Silvia Lallana, Marcelo Ezequiel del Río y Joel Tortul; y en danza, por Vidala Barboza, Fernando Rodríguez y Juan Peletier.