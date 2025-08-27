Uno Entre Rios | Escenario | Feria

La Feria Provincial del Libro ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades

Con entrada libre y gratuita, se conoció el cronograma de talleres para todas las edades durante la primera edición de la Feria Provincial del Libro.

27 de agosto 2025 · 08:49hs
Gentileza Municipalidad de Paraná.

La Feria Provincial del Libro será del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia. Durante las tres jornadas habrá espacios que entrecruzarán autores, lecturas y técnicas de escritura y composición. Organiza el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad local.

Participarán de la Feria con disertaciones: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas y espectáculos. Todo con entrada libre y gratuita.

LEER MÁS: Entre Ríos tendrá su primera Feria Provincial del Libro

Cronograma de talleres

Jueves 4/9 a las 15: Taller «Detectives en internet: prevención del Grooming» a cargo de Nerea Liebre. Actividad exclusiva para escuelas, con inscripción previa vía mail a [email protected]

Jueves 4/9, a las 11.30: Taller «Pensar y crear» Fundación Arreando Estrellas. A cargo de Adriana Martínez. En el Bibliopatio del Centro de Convenciones.

Fin de semana

Viernes 5/9, a las 10: Taller de cuentos y canciones a cargo de Martín Vivas. Sala de conferencias del Centro de Convenciones.

Viernes 5/9, a las 10: Taller «Historias que brillan» Fundación Arreando Estrellas. A cargo de Sandra Galarza. Bibliopatio.

Viernes 5/9, a las 15 en la Sala de conferencias: Taller «El extrañamiento» con Belén Zavallo. Actividad gratuita con inscripción previa y cupo. Este taller propone recorrer fragmentos de autoras de literatura contemporánea argentina a partir de preguntas que los textos literarios admiten ante el extrañamiento que surge en la lectura, ya sea por el tratamiento de los temas, por el abordaje de las formas como de la hibridación de géneros. El corpus consta de una selección con autoras como Alejandra Kamiya, Cynthia Edul, María Negroni, Marina Mariash, Silvina Giaganti, entre otras.

Sábado 6/9, a las 12: Taller/charla «Tu talento, tu camino», con Ine Francisconi. Bibliopatio.

Sábado 6/9, a las 15 en el Salón de coworking: Taller «Construcción de la imagen» con Daniel Durand. Actividad gratuita con inscripción previa y cupo. Este taller aborda el elemento compositivo Poundiano Phanopeia, (imagen del poema) y todos los procedimientos que la componen, como ser: Construcción del objeto/imagen del poema. Los ejes dimensionales del poema. Iluminación: el trabajo con la luz y la oscuridad del texto. El color y la temperatura de la imagen y el poema. Las diferentes imágenes sensoriales: Visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa. La imagen en el poema fotográfico y en el poema cinematográfico. La posición del observador/lector frente a la imagen del poema. Construcción de escenas y escenarios. Geometría e imagen. Paralelismos y metáforas de la imagen. Disociación de la imagen. Imagen real/irreal. Fragmentariedad en la construcción de la imagen contemporánea. La imagen de lo negro maravilloso en Marosa Di Giorgio. El correlato objetivo de T. S. Eliot. Imagen y Ritmo.

Feria libro Talleres cronograma
