La dura crítica de Roger Waters a David Gilmour, su excompañero

El excantante de Pink Floyd, Roger Waters, criticó a David Gilmour por “prohibirlo” en el sitio web del grupo y en todas las cuentas de redes sociales de la banda. En un video que compartió en su cuenta de Twitter, Waters no solo fue duro con Gilmour sino que también dijo que el grupo debería “simplemente cambiar el nombre” por el de la banda de Spinal Tap (la sarcástica película sobre una banda de rock). “Está bien, no me voy a poner raro y sarcástico aunque, como saben, esa es una dirección en la que veces me inclino”, dice.

Waters publicó el video en las redes sociales anoche e inicialmente utilizó el mensaje para agradecer a los fanáticos por su reacción a una nueva versión de Mother, de Pink Floyd, que recientemente grabó con motivo de la cuarentena. Luego comenzó su ataque contra Gilmour.

En su discurso, Waters comienza agradeciendo a los fans la buena recepción del tema para luego explicar por qué el video no está en la página oficial de su exbanda. “Ante la regunta de por qué este video no está disponible en un sitio web que se hace llamar el sitio de Pink Floyd, la respuesta a eso es porque nada de mí está en el sitio web. David Gilmour me prohibió el acceso al sitio web”, revela el exbajista de la banda.

Y agrega: “Hace aproximadamente un año convoqué a una especie de ‘Camp David’ para los miembros sobrevivientes de Pink Floyd en un hotel en el aeropuerto de Londres, donde propuse todo tipo de medidas para superar este terrible callejón sin salida que tenemos y la situación en la que nos encontramos. Lamento decir que no dio frutos”.

Waters había dado a entender la tensión en que vive la banda en una entrevista de Rolling Stone, donde auguró que una reunión sería “jodidamente horrible. Sugerí que, sean quienes sean los 30 millones de ustedes que se suscriben a la página web, que lo hagan debido al trabajo que creamos los cinco. Ese es el de Syd (Barrett), yo, Rick (Wright), Nick y David, durante varios años. Y, en consecuencia, me parece que sería justo y correcto si tuviéramos el mismo acceso a todos ustedes y compartiéramos nuestros proyectos“, suma el músico.

“Hay rumores en las filas que me dicen mis amigos que siguen estas cosas, y algunas de las preguntas que se hacen son: ¿Por qué tenemos que sentarnos y mirar a Polly Samson (la esposa de Gilmour) durante un año? Y, sin embargo, no llegamos a escuchar nada de lo que Roger está haciendo. Ninguno de sus trabajos es publicitado”, detalla, y propone que deberían cambiar el nombre de la banda a Spinal Tap.

Recordemos que Waters dejó a Pink Floyd en los años 80 y demandó a los tres miembros restantes por continuar usando el nombre sin él. Perdió el caso. Waters, Gilmour y Nick Mason se reunieron por última vez para tocar en el concierto benéfico Live 8, en 2005.