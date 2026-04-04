Vandalismo en el microestadio: fuerte repudio del Viale Foot Ball Club

El Viale Foot Ball Club volvió a manifestar este sábado su profunda preocupación y repudio ante un nuevo hecho de inseguridad que golpea directamente a la institución. En esta oportunidad, el episodio tuvo lugar en el Microestadio “Beto Stertz”, uno de los espacios más importantes para el desarrollo de actividades deportivas y sociales del club.

De acuerdo a lo informado por la entidad, personas desconocidas forzaron una de las puertas de acceso al recinto, ocasionando importantes daños en el interior de las instalaciones. Si bien el hecho generó destrozos de consideración, hasta el momento no se ha podido establecer con precisión si también se produjo la sustracción de elementos.

Desde la dirigencia remarcaron que este tipo de situaciones no solo impactan en lo material, sino que afectan profundamente el entramado humano que sostiene la vida institucional. “Estos hechos golpean el esfuerzo diario y desinteresado de cada una de las subcomisiones, colaboradores y miembros que trabajan con compromiso por el crecimiento del club”, expresaron.

El comunicado también hizo hincapié en la importancia de preservar los espacios comunes, entendiendo que el cuidado de las instalaciones es una responsabilidad compartida. En ese sentido, subrayaron que proteger el patrimonio del club implica también defender los valores, el sentido de pertenencia y el trabajo colectivo que se construye día a día.

Finalmente, desde el Viale Foot Ball Club reiteraron su llamado a la comunidad para colaborar en el cuidado de la institución y solicitaron mayor conciencia social ante este tipo de hechos que perjudican no solo a una entidad deportiva, sino a toda la comunidad.