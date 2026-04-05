El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su pronóstico extendido emitió alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes para una zona de Entre Ríos que abarca los departamentos de Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay, este domingo.
SMN: persiste la inestabilidad con lluvias y tormentas
Rige un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido del SMN.
Las temperaturas promedio de entre 15 grados de mínima y 20 grados de máxima por la mañana tormentas aisladas, por la tarde tormentas fuertes al igual que por la noche , los vientos soplarán del sector este durante toda la jornada.
Para el lunes se esperan temperaturas entre 14 y 22 grados y tormentas fuertes durante todo el día. Los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste en el orden de los 50 a 60 kilómetros por hora.
El martes se esperan chaparrones durante todo el día con temperaturas que irán de entre de los 17 grados de mínima a los 23 grados de máxima, con vientos del sur rotando al sudoeste en el orden de los 42 a 60 kilómetros por hora.
Para el miércoles se esperan temperaturas entre 15 y 23 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y noche. Los vientos predominarán del sudoeste rotando al sur.
El jueves el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 15 y 20 grados el viento soplara del sudoeste rotando al sur.
Para el viernes se esperan temperaturas promedio de entre 16 y 25 grados con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del este.
Para el sábado las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 y los 26 grados, el cielo estará algo nublado durante la mañana parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos soplarán predominantes del sudeste rotando al sur.