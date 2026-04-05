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SMN: persiste la inestabilidad con lluvias y tormentas

Rige un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido del SMN.

5 de abril 2026 · 07:38hs
Rige un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido del SMN. 

Rige un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido del SMN. 
Rige un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido del SMN. 

Rige un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido del SMN. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su pronóstico extendido emitió alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes para una zona de Entre Ríos que abarca los departamentos de Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay, este domingo.

Tormentas fuertes SMN

Las temperaturas promedio de entre 15 grados de mínima y 20 grados de máxima por la mañana tormentas aisladas, por la tarde tormentas fuertes al igual que por la noche , los vientos soplarán del sector este durante toda la jornada.

Este fin de semana el tiempo continúa inestable con tormentas. Habrá un leve descenso de las temperaturas promedio. El pronóstico extendido del SMN. 

SMN: sigue el tiempo inestable con tormentas sobre la región

El SMN renovó la alerta por tormentas para Entre Ríos.

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Para el lunes se esperan temperaturas entre 14 y 22 grados y tormentas fuertes durante todo el día. Los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste en el orden de los 50 a 60 kilómetros por hora.

El martes se esperan chaparrones durante todo el día con temperaturas que irán de entre de los 17 grados de mínima a los 23 grados de máxima, con vientos del sur rotando al sudoeste en el orden de los 42 a 60 kilómetros por hora.

Para el miércoles se esperan temperaturas entre 15 y 23 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y noche. Los vientos predominarán del sudoeste rotando al sur.

El jueves el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 15 y 20 grados el viento soplara del sudoeste rotando al sur.

Para el viernes se esperan temperaturas promedio de entre 16 y 25 grados con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del este.

Para el sábado las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 y los 26 grados, el cielo estará algo nublado durante la mañana parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos soplarán predominantes del sudeste rotando al sur.

SMN lluvias tormentas temperaturas Pronóstico extendido Servicio Meteorológico Nacional
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