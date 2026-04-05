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Horóscopo del domingo 5 de abril de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 5 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

5 de abril 2026 · 08:54hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 5 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 5 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

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Podrías tener una pequeña discusión con tu pareja hoy debido a la sensación de soledad que sientes; es decir, es posible que te parezca que das mucho y que no te corresponden con la misma intensidad, ¿es así realmente? De todos modos, cuentas con buenas amistades que te reconfortarán con su compañía, y si tienes hijos, te alegrarán el día.

Tauro

Bueno, Tauro, no te podrás quejar de la semana, y hoy será la guinda del pastel. Sentirás un amor inmenso hacia todo, aunque difícil de expresar o de dirigir hacia algo en concreto. En cualquier caso, te sentirás muy bien con lo que hagas y disfrutarás con tu pareja e hijos, si los tienes. También se activará tu vida social.

Géminis

Tus relaciones serán muy buenas con todas aquellas personas que formen tu círculo de amistades, pero con el resto, no lo serán tanto. Lo que sucede es que surge cierta incompatibilidad entre tu mente y emociones, y tu tendencia a reprimirlas hace que no te sientas a gusto: no te expreses con agresividad ni cinismo.

Cáncer

Este domingo podrías tener noticias de una persona del pasado, quien puede tener un interés romántico en ti. Necesitas espacio y libertad, pero ten en cuenta que, a veces, vas a tu aire sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Piensa en ello. Cáncer, el entendimiento será bueno con las personas del entorno.

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Leo

Puede que hoy tengas problemas para expresar tus emociones abiertamente, además, tu carácter independiente suele hacer que no te dejes convencer con facilidad. En el terreno sentimental las cosas no van demasiado bien, por eso será posible que, o bien engañes a tu pareja, o bien sea al revés.

Virgo

Las cosas siguen algo tirantes con tu familia, y es posible que discutas con tus padres. El deseo de imponer tus propios criterios hará que tengas problemas para relacionarte con las personas del entorno más próximo. En el terreno emocional, tu pareja te ayudará a ver las cosas desde otro punto de vista.

Libra

Te sentirás muy independiente y buscarás tu libertad en el plano emocional. Esto te está demostrando que tienes que aclarar algunas cosas importantes con tu pareja. Y con tus hijos, tu actitud será muy permisiva en diferentes sentidos. Libra, hoy estarán muy activados los desplazamientos cortos para visitar a tu familia.

Escorpio

Estarás con el ánimo por los suelos al comienzo del día, pero, a medida que vaya transcurriendo éste, te irás animando en buena medida. Asimismo, tu carácter sociable y amistoso hará que disfrutes con las personas a las que quieres. En general, tus aptitudes para la música o la poesía, se pondrán de manifiesto. Ya verás como te lo pasas bien.

Horóscopo astrología signo signos zodíaco numerología (2)

Sagitario

Tu actitud será muy cambiante en el día de hoy. De todos modos, te apetecerá estar rodeado-a de gente en todo momento, huirás de la soledad como el gato huye del agua. Sagitario, tu intuición estará activa y se podrán manifestar tus facultades psíquicas. Buscarás respuestas a tus preguntas en el terreno espiritual.

Capricornio

Disfrutarás de una buena comunicación con tus amistades hoy, así que te apetecerá cultivar tu vida social. Sin embargo, la impulsividad podría hacerte perder buenas oportunidades para avanzar en diferentes sentidos. Recuerda: los deseos que tienes, si no te esfuerzas, podrían quedarse sólo en tu mente. Sigue adelante.

Acuario

Será un día muy bueno para reunirte con tus seres queridos y probar cosas nuevas: haced algo diferente. Tú estás pasando por una crisis interna que te lleva a exigir demasiado de los demás, especialmente, de tu pareja. Necesitarás entender tus emociones y las emociones de las personas a las que quieres.

Piscis

Tienes mucha iniciativa a la hora de desarrollar proyectos, y ahora, aún más, pues sabrás cómo alcanzar tus objetivos de la forma más práctica. Tus valores estarán basados en resultados concretos. Necesitarás sentir tu independencia y libertad, aunque también querrás estar en compañía de otras personas, especialmente, de tus amistades.

Horóscopo Signo domingo Astrología zodíaco
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