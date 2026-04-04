Uno Entre Rios | Ovación | Colón

Colón goleó y es el único puntero de la Zona A

Colón goleó por 3-0 a San Miguel, en el Brigadier López, por la fecha 8 de la Zona A. El equipo de Santa Fe venía de ganar en Paraná ante Patronato.

4 de abril 2026 · 21:18hs
Colón goleó y es el único puntero de la Zona A

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón de Santa Fe volvió a presentarse ante su gente con una misión clara: ratificar su buen momento y seguir en lo más alto de la Primera Nacional. El conjunto rojinegro goleó por 3-0 a San Miguel en el estadio Brigadier López, por la octava fecha de la Zona A, con dos golazos de Ignacio Antonio (PT 6' y 12') y otro de Ignacio Antonio, de penal (ST 17'). El equipo venía de ganar en Paraná ante Patronato el fin de semana pasado.

Se secuestraron efectos personales de la víctima, de 34 años, para ser incorporados a la investigación de las causas del fallecimiento

Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón

En Colón, hallaron sin vida a un hombre en la playa Inkier. 

Colón: hallaron sin vida a un hombre en la playa Inkier

Colón San Miguel Santa Fe Paraná Patronato
Noticias relacionadas
Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

renzo reynaga: tenemos que corregir un monton de cosas

Renzo Reynaga: "Tenemos que corregir un montón de cosas"

alan bonansea : es importante volver a marcar, porque uno vive de esto

Alan Bonansea : "Es importante volver a marcar, porque uno vive de esto"

Patronato perdió con Colón.

Patronato no hizo pie en el Grella y cayó ante Colón en una tarde sofocante

Ver comentarios

Lo último

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ultimo Momento
Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Policiales
Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario