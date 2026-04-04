Colón goleó y es el único puntero de la Zona A

Colón goleó por 3-0 a San Miguel, en el Brigadier López, por la fecha 8 de la Zona A. El equipo de Santa Fe venía de ganar en Paraná ante Patronato.

Colón de Santa Fe volvió a presentarse ante su gente con una misión clara: ratificar su buen momento y seguir en lo más alto de la Primera Nacional. El conjunto rojinegro goleó por 3-0 a San Miguel en el estadio Brigadier López, por la octava fecha de la Zona A, con dos golazos de Ignacio Antonio (PT 6' y 12') y otro de Ignacio Antonio, de penal (ST 17'). El equipo venía de ganar en Paraná ante Patronato el fin de semana pasado.