Tucumán azotada por un violento temporal: un niño murió electrocutado

Un fuerte temporal volvió a afectar a Tucumán con calles y utas anegadas y cortadas, autoevacuados durante la madrugada y un niño electrocutado

Un fuerte temporal volvió a afectar a Tucumán con calles y utas anegadas y cortadas, autoevacuados durante la madrugada y un niño electrocutado

Un fuerte temporal volvió a afectar a Tucumán con calles y utas anegadas y cortadas, autoevacuados durante la madrugada y un niño electrocutado

Un fuerte temporal volvió a afectar a Tucumán con calles y utas anegadas y cortadas, autoevacuados durante la madrugada y un niño electrocutado

Un fuerte temporal volvió a afectar a Tucumán con calles y utas anegadas y cortadas, autoevacuados durante la madrugada y un niño electrocutado

Un fuerte temporal volvió a afectar a Tucumán con calles y utas anegadas y cortadas, autoevacuados durante la madrugada y un niño electrocutado

El fuerte temporal que azotó a la provincia de Tucumán durante las últimas horas y provocó una situación de extrema gravedad en el sur provincial , donde varias familias quedaron atrapadas dentro de sus viviendas completamente inundadas en la localidad de Santa Rosa de Aguilares .

Los vecinos, sumergidos en la desesperación ante el avance incontenible del agua, solicitaron lanchas y cualquier tipo de embarcación para poder asistir y evacuar a quienes permanecían aislados sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

La crecida violenta del río Chirimayo destruyó defensas en Alpachiri y obligó a evacuaciones de emergencia durante la madrugada.

Temporal Tucumán inundaciones rutas niño 1

“La zona que más afectada está es la zona de La Calera. Está cortado el camino y tenemos un desborde del río Medina”, describió el intendente, quien confirmó que la violencia del caudal del río Chirimayo descalzó la punta del puente principal en Alpachiri, dejando la ruta nacional 65 totalmente interrumpida.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que el tránsito también se encontró bloqueado en la ruta 307, donde las intensas precipitaciones ocasionaron el desplazamiento de material y sedimentos que obstruyeron la calzada en diversos tramos. "Ha sido muy fuerte la creciente del Chirimayo... ha volteado muchos árboles y ha roto toda la defensa del lado del pueblo", señaló, detallando que el fenómeno fue alimentado por lluvias torrenciales en las zonas altas de Las Estancias, lo que generó un "susto terrible" para los habitantes de la zona.

Temporal Tucumán inundaciones rutas niño 2

Mientras tanto, en Villa Quinteros y en el departamento Chicligasta, el agua ingresó a las viviendas y se reportaron crecidas importantes en el arroyo Barrientos, complicando aún más el panorama de rescate.

En San Miguel de Tucumán, la capital provincial, también se sufrieron las consecuencias del fenómeno meteorológico con anegamientos severos en los sectores norte y sur, especialmente en la zona de la Terminal de Ómnibus sobre la avenida Brígido Terán.

Embed

A pesar de que existía una alerta amarilla, el impacto de la tormenta superó todas las previsiones oficiales al posicionarse con furia sobre Alpachiri y sus alrededores. Las autoridades indicaron que, si bien algunos ríos comenzaron a bajar su nivel hacia el amanecer de este domingo, se debieron extremar las precauciones ante la inestabilidad de las defensas y los daños estructurales en los caminos que conectan el interior tucumano.

Ante la falta de elementos, durante la noche algunos vecinos hicieron una cadena humana para rescatar personas

Temporal Tucumán inundaciones rutas niño 3

Una víctima fatal

Un nene de 12 años murió al recibir una descarga enléctrica cuando jugaba en una calle inundada en medio de un fuerte temporal que azota a la provincia de Tucumán.

El dramático episodio ocurrió sobre la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la capital provincial, frente a un supermercado mayorista. De acuerdo con la información preliminar, el menor -identificado como Lisandro- estaba jugando en el agua acumulada por los anegamientos cuando, por causas que aún se investigan, entró en contacto con una corriente eléctrica y falleció en el acto.

La escena generó un fuerte impacto en el barrio. Testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos, en un contexto de calles completamente cubiertas por el agua tras varias horas de precipitaciones intensas.

Se difundieron imágenes del dramático momento en que el padre del chico llegó al lugar y se encontró con la tragedia, en medio de una profunda desesperación.

Según informó el medio local Contexto Tucumán, la víctima era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la escuela primaria.

Mientras tanto, la investigación avanza para determinar el origen de la descarga. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y peritos, que realizaron tareas en el marco de la causa.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con precisiones técnicas sobre el hecho y posibles responsabilidades.

Embed [SOCIEDAD] Tucumán volvió a sufrir un fuerte temporal: por la crecida del río Chirimayo, rescataron a más de 300 animales. https://t.co/1GMpBBVfKp pic.twitter.com/P1vRGBQoqP — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 5, 2026

Rescataron 300 animales durante las inundaciones

En medio del temporal, los animales y las mascotas también sufren las inundaciones y tras lo sucedido este sábado en Tucumán, un activista de la Fundación Planeta Vivo compartió el rescate de más de 300 animales. Además, lograron entregar alimentos en operativos en lanchas donde lograron encontrarlos bajo el barro, curarlos y castrarlos.

“En medio de una situación tan difícil, logramos rescatar a más de 300 animales que estaban atrapados en zonas inundadas. Entregamos más de 40 toneladas de alimento y dejamos acopiado mucho más para que la asistencia continúe. Cientos de animales fueron atendidos en nuestro campamento sanitario, y también se recorrió puerta a puerta llegando a quienes más lo necesitaban“, expresó Fernando Pieroni, presidente de la fundación, en sus redes sociales.