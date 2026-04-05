Uno Entre Rios | Policiales | Joven

Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón

Se secuestraron efectos personales de la víctima, de 34 años, para ser incorporados a la investigación de las causas del fallecimiento

5 de abril 2026 · 09:04hs
Se secuestraron efectos personales de la víctima

Se secuestraron efectos personales de la víctima, de 34 años, para ser incorporados a la investigación de las causas del fallecimiento

Matías Nahuel Rodríguez, de 34 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires es el joven que fue hallado sin vida en el sector 1 del balneario Inkier de Colón.

El descubrimiento de un cuerpo se había producido el viernes cuando un guardavidas observó pertenencias flotando en el agua y posteriormente divisó el cuerpo cercano a la costa.

condenan a un joven por enviar mas de 25 kilos de marihuana por encomienda

Condenan a un joven por enviar más de 25 kilos de marihuana por encomienda

El niño fue traslado al Hospital San Roque de Paraná.

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Playa Colón Hombre fallecido

Activado el protocolo correspondiente intervino el personal policial intervino con instrucción judicial. Entre las medidas tomadas el perímetro fue asegurado para preservar evidencias y se captaron posibles testigos y registros que puediesen aportar información sobre los últimos movimientos de Rodríguez.

En tanto, se secuestraron efectos personales de la víctima para ser incorporados a la investigación, indicó el comisario Héctor Martínez, Jefe Departamental de Colón.

Joven playa Colón
Noticias relacionadas
En Entre Ríos hubo 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados.

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

edgardo kueider esta cerca de ser juzgado en paraguay por intento de contrabando de usd 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

chajari: un hombre fallecio tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

 hombre será juzgado entre el 22 de abril y el 7 de mayo por la supuesta explotación sexual de una adolescente. Los hechos habrían ocurrido entre 2006 y 2009.

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ver comentarios

Lo último

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ultimo Momento
Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Policiales
Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario