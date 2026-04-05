Matías Nahuel Rodríguez, de 34 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires es el joven que fue hallado sin vida en el sector 1 del balneario Inkier de Colón.
Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón
Se secuestraron efectos personales de la víctima, de 34 años, para ser incorporados a la investigación de las causas del fallecimiento
El descubrimiento de un cuerpo se había producido el viernes cuando un guardavidas observó pertenencias flotando en el agua y posteriormente divisó el cuerpo cercano a la costa.
Activado el protocolo correspondiente intervino el personal policial intervino con instrucción judicial. Entre las medidas tomadas el perímetro fue asegurado para preservar evidencias y se captaron posibles testigos y registros que puediesen aportar información sobre los últimos movimientos de Rodríguez.
En tanto, se secuestraron efectos personales de la víctima para ser incorporados a la investigación, indicó el comisario Héctor Martínez, Jefe Departamental de Colón.