Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón

Se secuestraron efectos personales de la víctima, de 34 años, para ser incorporados a la investigación de las causas del fallecimiento

Se secuestraron efectos personales de la víctima, de 34 años, para ser incorporados a la investigación de las causas del fallecimiento

Matías Nahuel Rodríguez, de 34 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires es el joven que fue hallado sin vida en el sector 1 del balneario Inkier de Colón.

El descubrimiento de un cuerpo se había producido el viernes cuando un guardavidas observó pertenencias flotando en el agua y posteriormente divisó el cuerpo cercano a la costa.

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Playa Colón Hombre fallecido

Activado el protocolo correspondiente intervino el personal policial intervino con instrucción judicial. Entre las medidas tomadas el perímetro fue asegurado para preservar evidencias y se captaron posibles testigos y registros que puediesen aportar información sobre los últimos movimientos de Rodríguez.

En tanto, se secuestraron efectos personales de la víctima para ser incorporados a la investigación, indicó el comisario Héctor Martínez, Jefe Departamental de Colón.