En Concordia cerca de 400 personas perdieron su empleo en el primer trimestre

Esta cifra corresponde solo al sector mercantil de Concordia. La cifra ya supera a las 343 bajas que hubo en todo el 2025. Piden soluciones.

El bajo consumo que se registra en Concordia genera preocupación en el ámbito mercantil y aseguran que el descenso en las ventas provocó que el primer trimestre del año cierre con cifras alarmantes en cuanto a los despidos.

De acuerdo a un relevamiento efectuado desde el Centro Empleados de Comercio indicaron que son cerca de 400 las bajas, lo que refleja un escenario de incertidumbre, inclusive en una semana cuando se conoció que Concordia es la ciudad con mayor índice de pobreza en el país, alcanzando el 49,9% de su población, mientras el promedio nacional de pobreza se ubica en el 28,2%.

El secretario general del Centro Empleados de Comercio, Juan José Simonetti precisó que en lo que va de este año ya se superó la cifra de despidos de 2025. “La actividad nuestra viene en caída, mes a mes cada vez desmejoramos más, en marzo llegamos a casi 100 despidos. En lo que va de enero, febrero y marzo llegamos a cerca de 400 despidos. Es preocupante porque este primer trimestre es peor que el año pasado porque en 2025 hubo 343 despidos”, remarcó.

La cifra se desprende de los 211 despidos en enero, en febrero fueron 75 y en marzo se llegó a los cerca de 100 bajas. “Esto es algo que nos impacta, nadie espera que suceda esta cantidad de despido en tres meses. No hemos visto nunca que haya pasado de esta magnitud, ni siquiera en el 2001 teníamos esta situación así”, comentó a UNO.

“Vemos todos los días cierres de comercio, vemos que realmente la cuestión es cada vez es más complicada. Te dicen que no se pueden levantar las ventas, estamos viviendo una crisis importante y nosotros no somos ajenos a lo que está pasando en el país”, agregó.

Al mismo tiempo, el gremialista indicó que “la recuperación salarial que se pueda tener está condicionada porque el gobierno condiciona paritaria”. “El semestre pasado los salarios habían aumentado 1% mensual cuando la inflación era casi del 3%. Ahora tenemos en el trimestre 2%, más 1,5, más 1,5, tenemos 5%. Y ese 5% en el trimestre va a ser totalmente superado. Año a año estamos cada vez peor con la parte de salario, esto está demostrado que el trabajador cada vez tiene menor poder adquisitivo y creo que se traduce en lo que está pasando en el comercio y en otras actividades también”, indicó.

Además, Simonetti no fue optimista respecto a los próximos meses. “Ver la familia, los trabajadores en la calle realmente es penoso y ver que te cuentan las situaciones todos los días. No me quiero imaginar los meses que se vienen si esto continúa de esta manera. Todos los días nos enteramos que cierra una empresa. Por ejemplo, Tarjeta Naranja está solo este mes y después levantan la sucursal de Concordia. Prácticamente no hay empleo formal”, afirmó.

Peatonal Concordia Desde el sector mercantil de Concordia piden soluciones.

El perjuicio de la suba de los servicios en Concordia

A su vez respecto a la falta del poder adquisitivo de los trabajadores, comparó: “Los servicios, las cosas que uno tiene que pagar mensualmente han subido 600, 700% y el salario no ha subido ni el 200%. Quedamos atrasados con un salario totalmente desfasado y obviamente nadie tiene para comprar”.

Por último, consultado el dirigente mercantil respecto a cómo se podría reactivar el sector, respondió: "Esto es una cuestión económica, a todo esto lo estamos sufriendo por las políticas económicas que se han implementado. Nos decían que íbamos a crecer, hoy nos dicen que el salario creció y es toda una mentira, es un engaño. Nosotros siempre entendimos que el mercado interno es el motor de toda la economía, más allá de las importaciones y exportaciones. Antes entrabas a un comercio y tenías que esperar porque había 20 o 25 personas y hoy no hay nadie. Muchas veces se ven las calles desiertas y eso obedece a algo. No hay alguna acción del gobierno que por lo menos pueda parar estas cosas, pero creo que cada vez nos vamos más abajo del pozo y nos va a costar salir".