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Martín Insaurralde: investigan pagos millonarios de empresas del juego a Jesica Cirio

Empresas del sector del juego transfirieron unos $70 millones a la modelo Jesica Cirio entre 2021 y 2023. Entre las empresas figuran firmas entrerrianas

28 de junio 2026 · 14:41hs
Empresas del sector del juego transfirieron unos $70 millones a la modelo Jesica Cirio entre 2021 y 2023. Entre las empresas figuran firmas entrerrianas 

Empresas del sector del juego transfirieron unos $70 millones a la modelo Jesica Cirio entre 2021 y 2023. Entre las empresas figuran firmas entrerrianas 
Empresas del sector del juego transfirieron unos $70 millones a la modelo Jesica Cirio entre 2021 y 2023. Entre las empresas figuran firmas entrerrianas 

Empresas del sector del juego transfirieron unos $70 millones a la modelo Jesica Cirio entre 2021 y 2023. Entre las empresas figuran firmas entrerrianas 
Empresas del sector del juego transfirieron unos $70 millones a la modelo Jesica Cirio entre 2021 y 2023. Entre las empresas figuran firmas entrerrianas 

Empresas del sector del juego transfirieron unos $70 millones a la modelo Jesica Cirio entre 2021 y 2023. Entre las empresas figuran firmas entrerrianas 

Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) revela que tres empresas vinculadas al sector del juego transfirieron aproximadamente 70 millones de pesos a la modelo Jesica Cirio entre 2021 y 2023. Estos pagos se encuentran bajo la lupa judicial en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito contra su exesposo, el exfuncionario Martín Insaurralde.

Las autoridades sospechan que estos montos podrían representar sobornos encubiertos, dado que el político gestionaba organismos de control de casinos durante ese periodo. Además de estas transacciones, la justicia analiza inconsistencias impositivas, operaciones millonarias en dólares y videos que muestran grandes sumas de efectivo en el entorno de la pareja.

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El caso ha escalado con pedidos de indagatoria y detención ante la posibilidad de que los involucrados entorpezcan el proceso legal.

De acuerdo con revelado por el periodista Daniel Santoro en Clarín, tres empresas vinculadas al sector del juego realizaron pagos por un total aproximado de 70 millones de pesos a la modelo y conductora Jesica Cirio entre los años 2021 y 2023. Esta información fue incorporada a la causa judicial donde se investiga a su exesposo, el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre las empresas involucradas hay firmas radicadas en Entre Ríos como desarrollos Turísticos Victoria S.A, 35 millones de pesos; Casino de Victoria SA con 19 millones de pesos. También el Hipódromo Argentino de Palermo: 17 millones de pesos.

Las dos primeras compañías están ligadas al empresario Daniel Mautone, mientras que el Hipódromo de Palermo tiene como accionista a Federico de Achával.

En el período de estos pagos, Cirio realizaba promociones del hotel Termas Victoria en sus redes sociales. No obstante, desde la ONG Poder Ciudadano, su abogado Tomás Brady sugirió que estos pagos podrían ser una pista de "supuestos sobornos encubiertos" dirigidos a Insaurralde.

El vínculo político con el juego

La relevancia de estos pagos radica en que Martín Insaurralde manejó políticamente el Instituto Provincial de Lotería y Casinos hasta el año 2023. Incluso tras su salida, el organismo retuvo directores de su confianza, como Omar Galdurralde, quien fue el encargado de reglamentar el negocio del juego online en la provincia de Buenos Aires.

Otros movimientos financieros bajo la lupa

El informe también detalla otros ingresos y transacciones significativas de la conductora:

  • Ingresos por medios: Telefe le pagó 17 millones de pesos entre 2017 y 2023 por su labor en programas como La Peña de Morfi.
  • Zumba Fitness LLC: Recibió transferencias desde Miami por un total de 693.000 dólares.
  • Operaciones cambiarias: El Banco Central reportó que entre 2009 y 2023, Cirio operó con dólares por un monto equivalente a 1,94 millones de dólares.
  • Préstamos personales: Paradójicamente, en enero de 2023, Cirio le habría "prestado" a Insaurralde 250.000 dólares y 2 millones de pesos.

Situación judicial actual

El fiscal Sergio Mola ha solicitado al juez Luis Armella la detención y el llamado a indagatoria tanto de Insaurralde como de Cirio, ante el riesgo de que puedan obstruir la investigación. Por su parte, la defensa de Cirio sostiene que todos sus ingresos están debidamente declarados ante los organismos fiscales y provienen de su actividad privada iniciada a los 18 años. Se espera que el próximo 17 de julio se presente un informe contable clave de los peritos de la Corte que podría definir el futuro procesal de los involucrados.

Martín Insaurralde Jésica Cirio Empresas
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