La comunidad académica recordó y homenajeó al cantante Ramiro Maradey

"Y estás por acá. En la voz fuerte desde tus discos, en la letra profunda y potente, en la guitarra clara y rítmica. Estás por acá, en el recuerdo tenaz de tus pasos por las calles, en las fotos de mil escenarios, en las memorias de miles de personas. Estás por acá, en el compromiso con lo social, en la defensa de las políticas de Estado para todxs, en tu militancia por una cultura accesible, digna y justa. Estás por acá, en el verdulero de tu mundo barrio, en los dueños del supermercado y en los viejxs vecinxs que lloraban de pensar que no te verían más. Estás por acá, en las atajadas de los arcos del fútbol cinco, en los gloriosos goles de nueve nato, en cada camiseta de San Lorenzo que veamos, para siempre. Estás en las Madres, en las Abuelas y en nuestrxs desaparecidxs y nietxs recuperadxs. Estás en The Doors, en ELO y en Soda. Estás en casi treinta años de Acólitos Anónimos, rezumando rock and roll, y estás en decenas de músicos que te admiraban, respetaban y querían. Estás por acá, en las miradas profundas, calmas, de tu compañera de vida, de tus dos atesoradas hijas, y de tus dos entrañables hermanos.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos -Uader- realizaron un emotivo homenaje en memoria a Ramiro Maradey, cantante de la banda de rock paranaense Acólitos Anónimos, quien murió este viernes.

Estás en la historia. Ahí, en los lugares que se preservan para los que marcan la cultura de forma definitiva y la defensa de la educación pública, laica y gratuita con coherencia, fortaleza y amor. Y en las batallas culturales y construcciones colectivas a las que seguiremos apostando.

Estás por acá compañero, amigo, artista.

Desde el Frente Uader entre Tod@s saludamos a un compañero. Esos que son insustituibles, que estarán en nosotrxs, para siempre. Inmortal, como su gran canción.

Gracias Ramiro Alejandro Maradey Hasta la Victoria Siempre!"

La ilustración es de Gustavo Bolzán









El músico tenía una estrecha vinculación con vida universitaria de la Uader. Era compañero de la profesora Margarita Grippo y hermano del profesor Rolando Maradey. Además, primo de la subsecretaria de Gestión Técnica y Administrativa Brenda Maradey. Tenía 50 años y había estado internado en grave estado por una enfermedad hepática.