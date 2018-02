Falleció Ramiro Maradey, cantante y líder de la banda de rock Acólitos Anónimos

Ramiro Maradey, cantante y líder de la banda de rock Acólitos Anónimos falleció en la madrugada de este viernes.

Durante esta semana, se realizaron pedidos de dadores de sangre en dos oportunidades, debido a la gravedad de la situación de Maradey, quien atravesaba un coma inducido y permanecía en observación en una clínica privada de la ciudad, luchando contra una enfermedad hepática. Sus restos son velados en Orfisa (calle Carbó 844) desde las 8:30.





El artista





El bajista del grupo, "Corcho" Soñez fue quien comunicó a través de las redes sociales la noticia de la muerte de Ramiro Maradey.





"La peleó como un león"

La gran familia de Acólitos Anonimos lamenta profundamente informar que nuestro amado hermano Ramiro Alejandro Maradey falleció hoy 2 de febrero, rodeado de su familia, amigos y seres queridos. Agradecemos infinitamente el acompañamiento, las palabras de aliento y la gran cantidad que expresaron su amor, afecto, cariño, solidaridad, respeto y admiración por él. La peleó como un león hasta el último aliento y estamos orgullosos de eso, nunca hubiéramos esperado menos porque siempre fue así . Para quienes quieran despedirlo el velatorio se realizará en Orfisa, calle Carbó 844 a partir de las 8:30.

"Lombriz no, mojarra no, ni ser carnada de ambición "





La historia de la banda



Acólitos Anónimos nace el 1° de enero de 1989, en Paraná (E.R.) constituyéndose en uno de los exponentes de más trayectoria de la música Rock de la región.



En abril del 89, Acólitos Anónimos graba su primer demo compuesto por dos temas: "Amor Imaginado" y "Si pudiera contarte"; material difundido por las emisoras de radio locales y que le dieron al grupo la oportunidad de hacer conocer su música. La buena recepción de los temas por parte del público alentó a la banda para preparar sus primeros conciertos, primero en su ciudad natal y luego en el interior de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe.



Ya en el 91, Acólitos Anónimos gana el Pre-Playa Rock -certamen municipal de bandas- lo que le permitió al grupo compartir el escenario con Manuel Wirtz, entre otros. El 5 de junio se lanza lo que sería su primera empresa importante en cuanto a la puesta en escena de la banda: "El Concierto", en la sala mayor del Teatro Municipal 3 de Febrero (Paraná) ante 300 personas.



En diciembre del 92, Acólitos alterna la grabación de lo que sería su primer trabajo discográfico entre en los estudios "La Vitrola Records" (Paraná) y "Santa Fe Recording" (Sta.Fe). El lanzamiento de esta edición se realizó en la Sala Mayo (Fundación B.I.C.A.), el 12 de marzo del 93 bajo el título "Que No Te Sorprenda". En julio la banda viaja por primera vez a Bs.As. para participar como único representante de la provincia de Entre Ríos, del Concurso "Second Band Quest" organizado por la Fundación Yamaha.



Durante 1994 se encara la gira denominada "Summer Tour" por las ciudades más importantes de la Costa del Uruguay, hecho que se repite durante todo ese año por el resto de la provincia y Santa Fe.



En 1995, Acólitos registra en el estudio "Santa Fe Recording" el master de lo que será su segundo disco pero, esta vez, en formato digital. Dicho álbum, editado en forma independiente en 1997, le dio a la banda paranaense gran repercusión a nivel provincial, nacional e internacional. Tal es así que, el 5 de julio de ese año el conductor del programa "TV Clip", Fernando Solís (TV Nacional de Chile) mostró para toda América Latina la carátula del CD "Acólitos Anónimos", título de la primer placa. En la ciudad natal del grupo, la presentación oficial de su primer disco compacto se efectuó el 18 de abril (97) nuevamente sobre las históricas tablas del Teatro "3 de Febrero".



El domingo 19 de julio de 1998, "La Revista" (suplemento de "La Nación") publicó: "No es fácil la aventura para los que hacen buena música popular en el interior. En "La Revista", recibimos el primer CD de un grupo entrerriano, Acólitos Anónimos. Lo escuchamos y nos pareció excelente...". En Agosto la banda registra una actuación en vivo para el programa televisivo: "The New Music", en los estudios de I-Sat en Capital Federal; emisión que salió al aire el 28 de septiembre para toda Latinoamérica. Una semana después, "Volver Rock" –programa del Canal Volver- inicia el ciclo "Rock del País", con una entrevista "...a la banda entrerriana Acólitos Anónimos" grabada íntegramente en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná.



Entre 1999 y el 2001, el grupo entrerriano se recluye en su propio estudio de grabación Nighrider para registrar "Lobos", un disco con letras intimistas, música sólida y con arreglos sutiles. En 2002 se abrió para Acólitos una nueva posibilidad para regresar a los escenarios porteños, esta vez en el reconocido reducto Beatle: The Cavern Club. El 17 de abril la banda participó de otro evento internacional, el Cavern Festival, junto a otras 170 bandas del resto del país obteniendo el 5º lugar.



El 27 de septiembre del mismo año la Secretaria de Gobierno y Cultura de la Provincia de Entre Ríos, mediante la Resolución 047 declaró "de interés cultural las diversas actividades artísticas musicales, del Grupo Acólitos Anónimos de la ciudad de Paraná, por su trayectoria, el cual constituye un reconocimiento con las diferentes manifestaciones del la Cultura..."



En octubre los paranaenses fueron invitados por The Cavern Club para realizar un concierto exclusivo, presentación que se extendió poco más de hora y media transformándose en la primera banda -en la historia del local porteño- en tocar dos temas fuera de repertorio a pedido del público.



Durante la tercera edición del "Cavern Festival" -ya en 2004- los miembros de la banda conocen al líder de la banda de blues La Mississippi, Ricardo Tapia, y lo invitan a apadrinar al grupo en su ciudad natal. Así es como en abril, Tapia llega a Paraná y se transforma en el padrino de Acólitos en un concierto inolvidable. Luego del show, el reconocido cantante propuso producir artísticamente un disco que le permita a la banda proyectarse a nivel nacional.



Entre diciembre de 2004 y marzo de 2005, Acólitos entra a los estudios Galápagos (Cap. Fed.) para cubrir una nueva etapa. "Insano", título elegido para el nuevo trabajo, cuenta con la participación -además del mismo Ricardo Tapia en armónica y percusión- de Fernando Blanco (ex Super Ratones) en voz y coros en el corte "Shake Populi"; "Cuchi" Martinez en violín, "Kiki" Gaggino en batería y "Martincito" Bustos en trombón. Cabe destacar, que como técnico de grabación y mezcla de este disco estuvo el reconocido ingeniero de sonido Néstor Tinaro, quien mezcló -entre otras innumerables producciones- varios discos del bluesman, Miguel Botafogo.



"Insano" fue editado y distribuido a nivel nacional por el sello EPSA Music, en febrero de 2006.



En 2016 lanzaron la obra conceptual "Pulpo".