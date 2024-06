La Casa de la Cultura vivió una tarde a puro folclore y pastelitos

En una sociedad que valora la inclusión y el enriquecimiento cultural, la participación activa de los adultos mayores en actividades culturales es fundamental. Bailar folclore y compartir una tarde amistosa no solo promueve la salud física y mental de esta población, sino que también contribuye a preservar la identidad cultural y fomentar la integración intergeneracional.

La Casa de la Cultura2.jpg DIARIO UNO/FERNANDA RIVERO

Mantener vivas las raíces folclóricas es crucial para preservar la riqueza y diversidad de las tradiciones. Además, el folclore conecta al pueblo con el pasado, enseña sobre la historia y une a todos como sociedad, promoviendo el orgullo de pertenecer a una cultura única y apasionante. En ese sentido, sirve como puente entre generaciones, transmitiendo valores, conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones, asegurando que las tradiciones perduren en el tiempo. Entre baile, aplausos y mate, UNO conversó con la gente y esto dijeron:

Romina: “Vinimos con un grupo de amigas a ver, nos preparamos el mate y salimos. Nos gusta el folclore. La verdad que la tarde está hermosa y las actividades también, por eso vinimos en grupo, para compartir”. Chela: “Todo está hermoso, el lugar, la comida, todo. Comimos cosas riquísimas, pastelitos y mates. Todo lo que tenga que ver con el folclore nos encanta”. Teresa: “Con mis amigas del taller de jubilados de costura venimos siempre. Nos gusta bailar y de paso hacemos nuevos amigos. Yo soy docente jubilada, y estos encuentros nos reviven, son muy necesarios. A los viejos siempre nos tratan como descartes que no sirven para nada, como personas que estorban, entonces estar acá, encontrarnos, compartir lo que sabe y vive cada uno es un regalo de Dios hermoso”, dijo emocionada y agregó: “Lloro pero de alegría, porque las pandemia nos golpeó mucho, mucho. Yo tenía mucho miedo de volver a salir, pero me esforcé y salí adelante, elegí vivir de la mejor manera los últimos años de vida que me quedan. Merecemos respeto, merecemos que nos valoren”.

Acordeón y Felicidad

El respeto y cuidado hacia los adultos mayores es fundamental para construir una sociedad justa y solidaria. En medio de los avances tecnológicos y los cambios sociales, no se debe olvidar el invaluable legado y sabiduría que brindan. Cuidarlos y valorarlos no sólo es una responsabilidad, sino también una oportunidad para aprender de ellos. Además, los eventos culturales y musicales son más que simples entretenimientos; son puentes que conectan comunidades, enriquecen y promueven la diversidad y el entendimiento entre culturas.

En un mundo cada vez más globalizado, estas manifestaciones artísticas recuerdan la belleza de las diferencias y la universalidad de las emociones. Es crucial valorar y apoyar estos eventos como vehículos de expresión y encuentro, garantizando así un futuro cultural y enriquecido para las generaciones venideras. Más aún frente a un panorama de ajuste en donde, si bien hoy todos los sectores han sido perjudicados, el sector cultural y recreativo ha sufrido grandes impactos.