Los del Litoral: un grupo que reivindica el folclore

Los del Litoral

El grupo está integrado por cinco músicos paranaenses: Tiago Scaldaferro (15) en acordeón, Alles Ayrton (16) en guitarra, Bautista García (15) en primera guitarra, Lisandro Corradini (18) en bajo y Marcos Piñón (17) en percusión. En diálogo con UNO, Scaldaferro dijo: “Nos conocimos por un acto patrio de la escuela donde yo estaba tocando el acordeón. Ahí se acercó Ayrton y me preguntó si necesitaba una guitarra y dijo que él me acompañaba ya que me veía muy solo. Le dije que sí, que necesitaba un compañero. Y un fin de semana después nos encontramos para realizar el primer ensayo”. Y Ayrton agregó: “Lo que nos impulsó a subirnos a los escenarios, aparte del apoyo de la familia, fue el amor a la música. Eso nos llevó a querer demostrar lo que sabemos hacer y lo que tanto nos gusta. Además interpretar nuestra música entrerriana y litoraleña. Tenemos como proyecto llegar al oído de los jóvenes, demostrar nuestra cultura y mantenerla viva generación en generación, todo con el apoyo de la gente nos impulsó a seguir adelante y llegar a donde estamos hoy en día”.