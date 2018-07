La 20ª edición del Festival de Espectáculos Infantiles ya animan las jornadas

Hasta el sábado 21 de julio festejamos los 20 años del Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), con una variada cartelera de espectáculos para que los niños y sus familias puedan disfrutar durante el receso invernal.

Para este año la propuesta cuenta con espectáculos locales y elencos invitados de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba que actuarán en el Teatro 3 de Febrero y en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Mientras que el Puerto Nuevo se desarrollará el Maratón FEIcito. La magia de vivir el arte, una propuesta pensada para los más chiquitos en las que se los transportará al fondo del mar donde vivirán diversas sensaciones junto a los habitantes de ese fascinante lugar, compartiendo canciones, relatos, obras de teatro y títeres.

"Lo del Puerto Nuevo es una incógnita para nosotros, nos invitaron los emprendedores, ya que cumplimos unos jóvenes 20 años; así que decidimos hacer una especie de Maratón FEIcito. Esto significa que toda la instalación, todo lo que hemos hecho estos años con la innovación del FEIcito va a estar pero en una carpa. Va a haber funciones a las 12, las 15 y las 17", dijo a Escenario Silvina Fontelles, una de las organizadoras y creadoras del festival.

Asimismo, destacó que los teatreros también son emprendedores, pero que no se los suele poner en esa categoría, y mucho menos en una carpa en una feria de emprendedores: "Es un lugar nuevo, no sabemos cómo funcionará el horario de las 12 ni qué pasará si hace mucho frío, pero estamos trabajando muy felices en este espacio relajado que es el FEIcito, que no es como un teatro donde hay butacas, un escenario; acá es un espacio de juegos, de estar en almohadones y alfombras, tirados en el piso con los papis. Y por supuesto vamos a tener sillas para la abuelas y abuelos que no puedan sentarse en el piso".

El FEI es un Festival de Espectáculos Infantiles que se realiza en la ciudad de Paraná en las dos semanas de receso invernal, desde 1998. Este es organizado por la Asociación Civil FEI, integrada por actores paranaenses, y tiene por objetivo promover la actividad teatral infantil con hacedores locales e invitados nacionales e internacionales. La variedad de obras, su creativa y divertida puesta, junto a una entrada económica hicieron posible que durante la última edición del festival se convocara un promedio de 8.000 espectadores.

El público del FEI se caracteriza por ser muy diverso. Niños y adultos de distintas edades y segmentos socioeconómicos, tanto de la ciudad de Paraná como turistas, venidos desde diferentes puntos de la provincia y el país, se dan cita para disfrutar de los distintos espectáculos.

"El año pasado tuvimos un récord de gente; este año estamos atravesando una crisis económica que si bien el año pasado era incipiente, ahora se ha tornado un tanto más compleja. Tratamos de mantener accesible el precio, la entrada general sale 80 pesos para cualquier función. También si va una mamá con seis chicos pagan cuatro", precisó Fontelles.





Semillero de espectadores

Entre los objetivos del FEI se cuentan estimular y promover la actividad teatral de la ciudad, construir un espacio de intercambio entre diversas estéticas teatrales de Paraná y de otras provincias, promover un semillero de futuros espectadores, valorar el trabajo artístico y jerarquizar la actividad teatral.

"Nos interesa que la gente entienda que los teatreros son trabajadores como cualquier otro y que también sepan cómo es la experiencia del teatro, una experiencia vital, y que sea parte de esa comunicación entre espectadores y actores. Y por supuesto, que los chicos se impregnen de teatro desde la infancia", destacó Fontelles.

En este sentido, añadió: "Trabajamos, en general, intentando no dejar cabos sueltos, prestos a resolver cualquier inconveniente, para que nadie se quede sin ver teatro. Incluso hay instituciones que trabajan con madres jóvenes y con niños nos solicitan llevarlos, también los aceptamos, no hay ningún problema. El FEI también está para eso".

La cartelera de este año es muy variada, con ofertas para diferentes edades, propuestas que combinan teatro tradicional con títeres, otras que rondan la técnica del clown y hasta comedias musicales: "Hay de todo, por eso siempre recomendamos que ingresen al sitio www.feiparana.com.ar y puedan ver la programación, de qué trata cada obra, para qué edades es recomendable, cuál es la tendencia y si va con el gusto de sus hijos".

Por último, Fontelles manifestó: "Ahora, con el centro cultural Juan L. Ortiz recuperado y remozado, arranca el FEI histórico con esta propuesta nueva del FEIcito, espero que los paranaenses nos acompañen y corran el velo para ver qué hay en esa carpa del Puerto Nuevo, que también la estamos decorando por fuera. Se van a enterar que adentro hay un teatro encubierto".





Programación

En el Teatro 3 de Febrero, a las 16: el martes 10, Mequetefres Rodando (Saltimbanquis, Paraná); el miércoles 11, ¡Arrancando! Payasos a la pista (Circoparte, Bs.As.); el jueves 12, El Viaje de Ariadna (Los del Vagón, Paraná); el viernes 13, Esdrújula, canciones y circo (Binomio Fantástico, Rosario); el sábado 14, Tres historias de payasos y una escalera naranja (Quique y las paltas verdes, Paraná); el domingo 15, Aventura en cortocircuito (Saltimbanquis, Paraná); el martes 17, Tiburón XXL (La Gorda Azul, Santa Fe); el miércoles 18, Volví, una payasa de regreso (La Pesada Compañía, Bs.As.); el jueves 19, Lobizón vs. Llorona (Hijos de la Pavota, Santa Fe); el viernes 20, Odisea de tres en triciclo (La Gorda Azul, Santa Fe); el sábado 21, Los Principia (Compañía de lo Urgente, Paraná).

En el Juan L. Ortiz, a las 17.30: lunes 9, Tres historias de payasos y una escalera naranja; martes 10, Los Sonámbulos (Compañía de lo Urgente/Compañía Nacional de Fósforos, Paraná-Bs.As.); miércoles 11, Los Principia; el jueves 12, La cantina de los piratas (La Gorda Azul, Santa Fe); el viernes 13, Entrelazados (Los del Vagón, Paraná); el sábado 14, Mequetefres Rodando; el domingo 15: Esdrújula, canciones y circo; el lunes 16, Los Sonámbulos; el martes 17, Volví, una payasa de regreso; el miércoles 18 El Viaje de Ariadna; el jueves 19, Les carteres (Elenco concertado, Paraná); el viernes 20, Cascaja (Balbuceando Teatro, Córdoba); y el sábado 21 Rapunzel, una aventura muy descabellada (Elenco Concertado, Paraná).

