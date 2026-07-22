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La agenda de invierno de Cultura Entre Ríos tuvo actividades federales y una gran convocatoria

La Secretaría de Cultura desarrolló durante el receso invernal una programación gratuita que incluyó teatro, cine, talleres, muestras y visitas guiadas

22 de julio 2026 · 16:57hs
La agenda de invierno de Cultura Entre Ríos tuvo actividades federales y una gran convocatoria

Cultura Entre Ríos tuvo una gran convocatoria durante las vacaciones de invierno

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos realizó un balance positivo de la programación de vacaciones de invierno, que reunió a familias y turistas en propuestas gratuitas de teatro, cine, talleres, juegos, muestras y visitas guiadas en distintos puntos de la provincia.

En el marco del programa CUAC! Cultura Activa, el ciclo Un Domingo de Teatro, organizado junto al CONTIER, llevó la obra Moch y Lota para una travesía grandota a Aldea San Juan y continuará este domingo con funciones en Seguí, General Campos y Paraná.

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Los museos provinciales también fueron protagonistas con actividades para todas las edades. En el Museo Provincial de Bellas Artes hubo talleres de Stop Motion y cine; mientras que el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano recibió más de 1.500 visitantes con propuestas sobre arqueología, paleontología y observación microscópica.

Por su parte, el Museo Casa de Gobierno, que celebra sus 10 años, convocó a más de 100 niños y sus familias con el taller Guardianes de la Patria. La agenda también incluyó actividades en el Museo Hogar Escuela Eva Perón, el Museo Martiniano Leguizamón, el Archivo General, el Molino Forclaz, el Museo de la Imagen, la Casa de la Cultura y La Vieja Usina.

La Secretaría de Cultura recordó que la programación de CUAC! Cultura Activa continúa durante todo el año y puede consultarse en las redes sociales de @culturaentrerios.

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cultura Entre Ríos Vacaciones Invierno
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