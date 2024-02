Julián Montero comparte su pasión por la bachata y la salsa

El profesor de salsa y bachata de la ciudad de Paraná, en diálogo con UNO contó cómo lo enamoró el género: “Bailo salsa desde los 22 años, tengo 41. La verdad es que, en teoría, soy Técnico Superior en Programación, siempre me desarrollé en el área de informática. Sin embargo, cuando cumplí 30 decidí dar un vuelco en mi vida. Quería hacer algo que me hiciera feliz. La informática no era algo que yo quería hacer sino un mandato social. Así fue que empecé a dar clases de salsa y bachata y hoy tengo una academia desde hace 12 años, mi querida Academia con Pasión Latina”.