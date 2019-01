Julián Herdt, una voz entrerriana que se destacará en la tierra de J. S. Bach

Guillermo Julián Herdt tiene 31 años y es oriundo de Strobel, pero está instalado en Paraná desde hace varios años. En la capital entrerriana y en Santa Fe desarrolla su actividad profesional: el canto lírico.

Hace días fue seleccionado para la Internationale Bachakademie Stuttgart, en Alemania, una instancia de formación que se desarrollará en marzo en el país teutón. El joven tenor entrerriano fue elegido –junto a otros cinco tenores – de entre más de un centenar de postulantes de todo el mundo para integrar un reducido ensamble que hará honor a la música de Johann Sebastian Bach y otros compositores del período barroco.

"Son instancias de formación. Cada una de estas academias de Bach, que funcionan en diferentes ciudades alemanas, tiene un repertorio, un cuerpo docente y una forma de organización específica y trabajan de forma independiente. Estas academias son fundaciones que reúnen un cuerpo docente internacional de primer nivel, que tienen como objetivo formar músicos y difundir un repertorio específico, en este caso, cantatas de Johann Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann, dos colosos de la música barroca alemana", dijo a Escenario el cantante que estará en Stuttgart entre el 7 y el 21 de marzo.

Las Bachakademie en Alemania fueron fundadas por el maestro Helmut Rilling, organista y director de orquesta, quien tuvo un papel fundamental en el rescate de la música de Bach durante el siglo XX. El año pasado, Herdt fue convocado para participar en la Bachakademie de Weimar y pudo participar de las clases y ser dirigido por Rilling. "Fue un honor y un privilegio. Gracias a mi participación en esa instancia pude entrar en contacto con un montón de personas del mundo de la música, que me hicieron saber sobre esta nueva instancia que se hacía en Stuttgart; apliqué y, felizmente, fui seleccionado", dijo.

Este año, la Bachakademie de Stuttgart estará dirigida por el maestro Hans Christoph Rademann como director del coro, la orquesta y los solistas.

"El proceso de aplicación era bastante difícil. Además de llenar un formulario, teníamos que enviar audios cantando arias y fragmentos de las cantatas que forman parte del repertorio de este año. Allá un jurado hizo un proceso de puntuación y selección. Si bien estas convocatorias son abiertas, hay una limitación etaria ya que está pensado para jóvenes profesionales. Sin embargo, los estándares de calidad son muy altos, se exige una lectura musical fluida, completo dominio del idioma alemán y su fonética, un manejo interesante del instrumento vocal. Y fundamentalmente, ganas de aprender y encontrarse, es el espíritu de estas academias. Es muy fuerte encontrarse con jóvenes de distintos países, culturas, razas, idiosincrasias que comparten con uno las ganas de aprender y el amor por esta música. En este contexto, la música de Bach es el lenguaje que hablamos todos.





De, por y para

Herdt hizo de la música su sustento, en todos los aspectos posibles. Canta de manera profesional en el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe y el Coro Municipal Ciudad de Santa Fe. Además, es codirector, cofundador y cantante de Mixturas Ensamble, de Paraná, un proyecto que lleva adelante junto a Juan Barbero. Y en Santa Fe participa del coro Liberae Voces, dirigido por Matías Bustafán.

"Un punto de inflexión en el canto fue mi ingreso a la carrera de Canto en el Instituto Superior de Música de la UNL. Es curioso porque llegué al instituto para cursar las carreras de Dirección Coral y Orquestal, y cuando di con la profesora Susana Caligaris fue la que me instó a inscribirme en la otra carrera, gracias a ella pude encontrar mi veta como cantante. Así que estoy realizando las tres carreras en paralelo y me faltan las últimas materias para recibirme", contó.

El repertorio en el que se desenvuelve mejor, su elemento, es el barroco; pero también disfruta de la obra de compositores de otras épocas: "Cuando uno desarrolla una carrera como solista hay muchísimos factores que se ponen en juego a la hora de elegir el repertorio en el que uno se va a especializar, y dentro de la música hay muchísimas posibilidades. Yo particularmente me he dedicado a la música antigua y barroca; creo, según mi experiencia, que la mía es una voz flexible que se lleva bien con este lenguaje. Pero me gusta cantar de todo, estoy constantemente aprendiendo de maestros y colegas. Trato de abarcar distintos momentos de la música, porque cada momento y cada compositor plantea un nuevo desafío técnico y estético".

En este sentido, destacó que también disfruta cantar obras de Beethoven, las óperas de Mozart, la música de cámara, el romanticismo alemán con Schumann y Schubert. "Quizás tenga un poco que ver con el idioma, soy descendiente de alemanes, estudié el idioma y esta música me suena muy a mi familia. También hay muchos compositores que disfruto y admiro, que técnicamente están lejanos a lo que hago", acotó.

A lo largo de su formación musical, ha sido discípulo de Reinaldo Zemba, Manuel Marina, Cristian Gómez y Susana Caligaris, como así también del inglés Philip Salmons y el holandés Frank Hermans: "Nunca me pensé como cantante, si bien desde pequeño tuve claro que quería dedicarme a la música. Me veía más como director que como cantante, sin embargo aquí estoy, desarrollándome en el canto".

En cuanto a sus objetivos artísticos, Herdt señaló que busca abrirse paso como solista: "Quiero estar en sintonía conmigo mismo, que mi trabajo se encuentre en armonía con mi esencia. La verdad es que esta experiencia con las cantatas en Alemania y las giras que hemos hecho con los coros me han hecho asomarme a las realidades artísticas de otros países. Me gustaría tener una experiencia laboral en Europa y proyectarme hacia afuera llevando la impronta nuestra, con nuestra cultura, nuestros compositores y nuestra forma de vivir el arte. Un objetivo cumplido es poder vivir del canto en este contexto político económico donde la realidad argentina no es fácil. Soy un privilegiado por poder levantarme todos los días con alegría y las ganas de asumir mis responsabilidades con entrega y mucha pasión. Soy agradecido a Dios y a la vida, a mi familia y amigos que me han acompañado por este camino. Realmente soy feliz de poder vivir de, por y para la música".