Juan Cruz Merlo: guitarrero de nacimiento y payador con el tiempo

Juan Cruz siempre está acompañado de su hermano mayor, Lolo Merlo de 23 años que lo acompaña hoy con la guitarra pero que hace algunos años, el acompañante era Juan Cruz. Su papá, Pachin Merlo, es a su vez el manager del dúo.

Mentores y referentes

Juan Cruz visitó los estudios de Radio La Red Paraná (88.7) y habló de sus colegas referentes que han sido fundamentales para su crecimiento artístico: “Ellos me iban incentivando. Precisamente, lo que mas me gusta de los escenarios y los shows es el compartir que he vivido desde muy pequeño. Tuve la suerte y privilegio de poder tenerlo como maestro al gran Tapé Chaná payador oriental pero radicado en la Argentina y que hace poco partió; de Liliana Salva, una payadora que me ha tendido la mano y me ha inspirado”, dijo y agregó que está contento porque compartirá escenario con Jorge ‘El Toro’ Mansilla, que considera es uno de los mejores guitarristas del país en el canto criollo.

Enzo Carmona, escribió una canción que se llama “Pa’ Los que Hablan de Mi’ y Merlo decidió traerla a la radio porque se sintió identificado con la letra en su camino como payador. También compartió una payada improvisada y una canción escrita por él.

Una Payada con la radio

En la mañana entrerriana, sin cometer un debate, me suelo tomar un mate con la compañía sana, en una radio humana, el que trae la primicia, hoy vengo como acaricia mi verso con tanto amor, porque el canto, el payador en un tiempo, fue noticia. Si usted no sabe, mi amigo, yo le cuento en estas pistas, que fue el primer periodista, y de la historia le digo. Pero atienda, sigo y sigo, de la radio, sí, señor, con cariño, paz y amor, si cantar me gusta hacerlo, lo que trae Juan Cruz Merlo, este joven payador.

Merlo comenzó el año con una presentación en Uruguay. Luego pasó por Bariloche, San Luis, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Hoy se presentará en la sexta edición del festival del Jinete Chaqueño en Charata, Chaco.

Hasta pronto Paisanada

Hasta Pronto Paisanada, y muchas gracias. Arranqué de muy pequeño con esto del payador, antes era un soñador, hoy se va cumpliendo un sueño. Cierto que le puse empeño, pero no lo hace cualquiera, solo canto a mi manera, un estilo propio tengo, porque firme me mantengo, abrazado a mi madera. Cuando empecé a remontar, vuelo pa' andar mavaquiano, cierto que a muchos paisanos escuché yo al caminar. Las alas le vi a cortar pa' que se caiga el pichón, todavía es muchachón ese chico que se cree, y a todos les demostré que soy más fuerte que un león. Y cuando empecé a llegar Ronnie a lugares conocidos, mucha envidia yo he sentido, hasta la supe escuchar solito. Empecé a andar y sin creerme el mejor, porque soy un luchador pero no analfabeto. Ahora me tienen respeto y me llaman payador. Bueno, bueno, aquí lo dejaré, gracias por su atención, le agradezco a la reunión pero ya me presenté. Ahora me despediré con mi guitarra templada, me marcharé a mi morada y fue un gusto conocerlos. Lo abraza el payador Juan Cruz Merlo, hasta pronto paisana'.

Próximas presentaciones del payador

El cantor tiene shows por delante durante los próximos meses. Por ejemplo, el Domingo 20 estará en Elvesia, provincia de Santa Fe no como payador, sino como cantor criollo (otro de sus proyectos en los que va creciendo). “Los festivales que me puse como o­bjetivo en mi carrera, ya los he podido pisar”, dijo orgulloso Juan Cruz y agregó que estuvo en el escenario de Jesus María durante 2 años seguidos; en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante muchísimas veces y uno de los eventos a los que no ha asistido aún es en Cosquín. “Al Prado de Montevideo lo vi inalcanzable, pero llegué ”.

Finalmente, dijo: “Me gusta improvisar, nos dedicamos a eso. Gracias a Dios, hemos arrancado con este camino tan lindo. El cantar para la gente, el calor que nos fue brindando en cada presentación y compartir con amigos, es lo más lindo de los escenarios”.