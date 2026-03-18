Josefina Martín, joven violinista entrerriana tocó como solista en Buenos Aires

La joven violinista Josefina Martín, alumna desde sus inicios, de la Orquesta Escuela “Río de los pájaros” de Concepción del Uruguay, se presentó el sábado 14 de marzo en Caseros, Buenos Aires, interpretando como solista el concierto para violín y orquesta N° 2 de Heryk Weiniawsky con la Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero dirigida por el Mtro. Ezequiel Fautario.

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Además, Josefina es becaria del Mozarteum Argentina en período 2024-2025 y actual becaria del SOIJAr. Desarrolla sus estudios violinísticos bajo la guía del maestro Pablo Sangiorgio, y en los últimos años se ha presentado en conciertos como solista con la Camerata de la Orquesta Escuela Río de los pájaros, con la Orquesta Filarmónica de Chascomús - Bs. As., y con la Orquesta de Cámara de Córdoba.