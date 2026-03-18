Uno Entre Rios | Escenario | violinista

Josefina Martín, joven violinista entrerriana tocó como solista en Buenos Aires

Josefina Martín es una joven violinista entrerriana que con tan solo 17 años continúa creciendo y representando a Entre Ríos.

18 de marzo 2026 · 13:51hs
Josefina Martín

Josefina Martín, joven violinista entrerriana tocó como solista en Buenos Aires

La joven violinista Josefina Martín, alumna desde sus inicios, de la Orquesta Escuela “Río de los pájaros” de Concepción del Uruguay, se presentó el sábado 14 de marzo en Caseros, Buenos Aires, interpretando como solista el concierto para violín y orquesta N° 2 de Heryk Weiniawsky con la Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero dirigida por el Mtro. Ezequiel Fautario.

LEER MÁS: Alumna de la Orquesta Río de los Pájaros, embajadora en Río de Janeiro

Además, Josefina es becaria del Mozarteum Argentina en período 2024-2025 y actual becaria del SOIJAr. Desarrolla sus estudios violinísticos bajo la guía del maestro Pablo Sangiorgio, y en los últimos años se ha presentado en conciertos como solista con la Camerata de la Orquesta Escuela Río de los pájaros, con la Orquesta Filarmónica de Chascomús - Bs. As., y con la Orquesta de Cámara de Córdoba.

 Marcos Carreras, 12 años y un futuro de concierto

Marcos Carreras, el violinista prodigio que debutó en el Colón, visitó Paraná

Mar del Sur, obra que aborda las marcas del pasado reciente en la vida cotidiana. La actividad será a la gorra.

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

violinista solista Orquesta Concepción del Uruguay
Noticias relacionadas
trabajar mas, salir menos: el impacto directo de la crisis en el acceso a la cultura

Trabajar más, salir menos: el impacto directo de la crisis en el acceso a la cultura

la cumparsita rock 72 se presentara en limbo pub

La Cumparsita Rock 72 se presentará en Limbo Pub

Una investigación internacional identifica al esquivo grafitero Banksy y reabre el debate sobre el anonimato en el arte contemporáneo.

Banksy: afirman que descubrieron la identidad del artista

La Escuela de Circo Larrisa puso en marcha su propuesta 2026

La Escuela de Circo Larrisa puso en marcha su propuesta 2026

Ver comentarios

Lo último

Médico depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Médico depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Ultimo Momento
Médico depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Médico depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Paranapyme: una nueva plataforma para fortalecer a las PyMES de Paraná

Paranapyme: una nueva plataforma para fortalecer a las PyMES de Paraná

La Municipalidad de Paraná optimiza la semaforización en la zona sur

La Municipalidad de Paraná optimiza la semaforización en la zona sur

Policiales
Airaldi ante la Justicia: Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien

Airaldi ante la Justicia: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Ovación
Es hora de jugar un torneo diferente en Paraná

Es hora de jugar un torneo diferente en Paraná

Comienza el segundo acto del Torneo Apertura de la APB

Comienza el segundo acto del Torneo Apertura de la APB

Recreativo buscará su primera victoria como local en la Liga Federal

Recreativo buscará su primera victoria como local en la Liga Federal

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

Franco Riva: Fue un momento que lo soñé mucho

Franco Riva: "Fue un momento que lo soñé mucho"

La provincia
Médico depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Médico depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Paranapyme: una nueva plataforma para fortalecer a las PyMES de Paraná

Paranapyme: una nueva plataforma para fortalecer a las PyMES de Paraná

La Municipalidad de Paraná optimiza la semaforización en la zona sur

La Municipalidad de Paraná optimiza la semaforización en la zona sur

Dejanos tu comentario