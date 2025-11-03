Josefina Martín, joven violinista entrerriana, se presentó en el Teatro Colón

La violinista de 16 años y oriunda de Concepción del Uruguay, Josefina Martín, estuvo en el Teatro Colón y representó a la Orquesta Río de los Pájaros.

El pasado domingo, la violinista Josefina Martín , oriunda de Concepción del Uruguay, se presentó junto a la pianista Alicia Belleville en el Salón Dorado del Teatro Colón. En el concierto interpretaron una sonata de Edvard Grieg, y posteriormente Rocío Bousquet (viola) participó como integrante de la camerata del Soijar.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Josefina expresó su emoción por haber tocado en uno de los escenarios más prestigiosos del país: “Fue un sueño cumplido. Próximamente espero poder tocar en la sala principal del Teatro Colón ”, comentó sobre el concierto brindado el domingo al mediodía. “El Teatro Colón está en el top 3 de los teatros más importantes del mundo” , agregó.

La joven, de 16 años, reconoció que, a pesar de su amplia experiencia con el violín, el Colón impone respeto: “Volví a sentir miedo, aunque con el pasar del tiempo se me fue yendo”, confesó.

Pequeña trayectoria

Josefina comenzó a tocar el violín a los 5 años y desde entonces practica todos los días para perfeccionar su técnica. Actualmente cursa sus estudios de manera virtual, lo que le permite dedicar la mayor parte del tiempo al instrumento, bajo la guía de su profesor Pablo Falzoso, radicado en Buenos Aires. “En la provincia no hay un profesor con un nivel técnico tan alto en violín; casi todos están en Buenos Aires”, explicó.

Gracias a una beca otorgada por el Mozarteum, Josefina puede tomar clases virtuales dos veces por semana y viajar a Buenos Aires cada quince días para tener prácticas presenciales con su maestro. Su mayor admiración está puesta en Pilar Policano, una violinista argentina de 17 años que desarrolla su carrera en Europa. “Yo quiero hacer como ella”, afirmó. Finalmente, Josefina reflexionó sobre su amor por el violín: “Me gusta mucho cuando estoy tocando, vibrar la cuerda. Amo el sonido, es tan hermoso”.