Uno Entre Rios | Escenario | violinista

Josefina Martín, joven violinista entrerriana, se presentó en el Teatro Colón

La violinista de 16 años y oriunda de Concepción del Uruguay, Josefina Martín, estuvo en el Teatro Colón y representó a la Orquesta Río de los Pájaros.

3 de noviembre 2025 · 12:38hs
La joven violinista Josefina Martín estuvo en el Teatro Colón

La joven violinista Josefina Martín estuvo en el Teatro Colón
La joven violinista Josefina Martín estuvo en el Teatro Colón

La joven violinista Josefina Martín estuvo en el Teatro Colón

El pasado domingo, la violinista Josefina Martín, oriunda de Concepción del Uruguay, se presentó junto a la pianista Alicia Belleville en el Salón Dorado del Teatro Colón. En el concierto interpretaron una sonata de Edvard Grieg, y posteriormente Rocío Bousquet (viola) participó como integrante de la camerata del Soijar.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Josefina expresó su emoción por haber tocado en uno de los escenarios más prestigiosos del país: “Fue un sueño cumplido. Próximamente espero poder tocar en la sala principal del Teatro Colón ”, comentó sobre el concierto brindado el domingo al mediodía. “El Teatro Colón está en el top 3 de los teatros más importantes del mundo”, agregó.

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka.

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka

Noche de Pijamas 

Paraná celebró la Noche de Pijamas con una gran participación del público

La joven, de 16 años, reconoció que, a pesar de su amplia experiencia con el violín, el Colón impone respeto: “Volví a sentir miedo, aunque con el pasar del tiempo se me fue yendo”, confesó.

Pequeña trayectoria

Josefina comenzó a tocar el violín a los 5 años y desde entonces practica todos los días para perfeccionar su técnica. Actualmente cursa sus estudios de manera virtual, lo que le permite dedicar la mayor parte del tiempo al instrumento, bajo la guía de su profesor Pablo Falzoso, radicado en Buenos Aires. “En la provincia no hay un profesor con un nivel técnico tan alto en violín; casi todos están en Buenos Aires”, explicó.

LEER MÁS: Alumnas de la orquesta Río de los Pájaros estarán en el Teatro Colón

Gracias a una beca otorgada por el Mozarteum, Josefina puede tomar clases virtuales dos veces por semana y viajar a Buenos Aires cada quince días para tener prácticas presenciales con su maestro. Su mayor admiración está puesta en Pilar Policano, una violinista argentina de 17 años que desarrolla su carrera en Europa. “Yo quiero hacer como ella”, afirmó. Finalmente, Josefina reflexionó sobre su amor por el violín: “Me gusta mucho cuando estoy tocando, vibrar la cuerda. Amo el sonido, es tan hermoso”.

violinista Teatro Colón Orquesta trayectoria
Noticias relacionadas
michael dotson, figura del blues de chicago, llega a tierra bomba

Michael Dotson, figura del blues de Chicago, llega a Tierra Bomba

el iaaer renueva su cartelera y rinde tributo al realizador ruben noble

El IAAER renueva su cartelera y rinde tributo al realizador Rubén Noble

“Vexilología de Entre Ríos”

La exposición "Vexilología de Entre Ríos" inició su recorrido en Concordia

Gauchito Club en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Ver comentarios

Lo último

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Ultimo Momento
Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Policiales
Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Caso Cuadernos: esta semana comienza el juicio a Cristina Kirchner y otros 86 imputados

Caso Cuadernos: esta semana comienza el juicio a Cristina Kirchner y otros 86 imputados

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Ovación
Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

La provincia
Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Dejanos tu comentario