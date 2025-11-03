UTA Entre Ríos informó que "por el momento no habrá medidas de fuerza"

Uno Entre Rios | La Provincia | UTA

El secretario adjunto de UTA a nivel nacional, Jorge Kiener, cuestionó el pliego licitatorio y calificó como insuficiente la cantidad de unidades que pondrá San José.

3 de noviembre 2025 · 17:37hs
En la sede de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Paraná se realizó una conferencia de prensa que contó con la presencia de dirigentes gremiales y, además, de un número importante de trabajadores.

En el encuentro con la prensa hubo un solo orador, fue el secretario adjunto a nivel nacional, Jorge Kiener, quien se refirió a distintos temas vinculados con la nueva empresa que transportará a los pasajeros en la capital entrerriana, San José, y también fue crítico porque a poco menos de un mes para que comiencen a circular las nuevas unidades, hasta el momento “no hemos tenido una mesa de diálogo”.

En tanto que, el dirigente gremial, dejó bien en claro que “por el momento, no se realizarán medidas de fuerza”, algo que se encargó de recalcar en varias oportunidades.

La conferencia de prensa de UTA Entre Ríos

Más adelante, Kiener cuestionó las concesiones que se le hicieron a la nueva empresa y el pliego licitatorio, sobre todo, en referencia a la cantidad de unidades. “Los usuarios van a esperar más tiempo el colectivo que antes” y que remarcó que “van a quedar barrios enteros sin servicio” sobre la nueva empresa implementará en Paraná.

UNO consultó, una vez terminada la conferencia de prensa, qué barrios ingresarían en ese rango, y la respuesta fue “hasta el momento no sabemos, pero sí que habrá ciertos lugares en los que los colectivos no van a ingresar y los paranaenses deberán caminar varias cuadras para tomar el colectivo”.

