Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Se organiza una colecta para cubrir los gastos médicos de la comisaria Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta en Colón.

La comisario Mónica Graciela Martínez, integrante de la Jefatura Departamental de Policía de Colón, se encuentra internada en estado crítico tras ser embestida por una motocicleta en un accidente ocurrido en la intersección de Urquiza y Leguizamón, en Colón.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Honda CG Titan, conducida por un joven de 27 años, impactó a la funcionaria policial, quien sufrió graves lesiones, entre ellas un traumatismo encéfalo craneano y fracturas en el cráneo. Hasta el domingo, se encontraba bajo asistencia respiratoria en el Hospital San Benjamín de Colón.

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Solidaridad para la comisario Mónica Martínez, quien fue embestida por una moto en Colón

Mónica Graciela Martínez.jpeg

Dada la gravedad de la situación, se ha organizado una colecta para cubrir los gastos médicos de la comisario y de su familia, quienes la acompañarán durante su internación en Paraná. El hermano de la comisario, Marcos Oscar Martínez, ha proporcionado su alias y CBU para recibir las donaciones directamente:

Alias : DIOSyPATRIA636

CBU: 4530000800016246256334

Cualquier aporte será de gran ayuda para la familia de la comisario Martínez en estos momentos tan difíciles.