Huracán le ganó un duelo clave a Defensa

Huracán pisó fuerte en Varela y se quedó con un triunfazo por 3-1 sobre el Halcón por la fecha 14 de la Zona A.

3 de noviembre 2025 · 19:41hs
Huracán ganó de local ante Defensa.

Huracán ganó de local ante Defensa.

En un duelo clave por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, Huracán se quedó este lunes con un triunfazo por 3-1 sobre Defensa y Justicia en el Estadio Tito Tomaghello por la fecha 14 de la Zona A. El Globo se adelantó por el tanto de Luciano Giménez y el Halcón alcanzó el empate en el arranque del complemento por Abiel Osorio, pero la expulsión de Alexis Soto lo complicó y los de Frank Kudelka encontraron la victoria por los tantos de Leandro Lescano y Matko Miljevich. Ambos quedaron con 19 puntos y se ilusionan con avanzar a la fase final.

Huracán defensa Florencio Varela Abiel Osorio
