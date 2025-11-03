Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas Un accidente en Ruta 12 y Nogoyá dejó dos personas lesionadas. Fueron asistidas por los Bomberos Voluntarios y luego trasladadas al Hospital San Martín. 3 de noviembre 2025 · 15:24hs

Foto: Gentileza/Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hacia la intersección de Ruta 12 y Nogoyá, en el ingreso a Colonia Avellaneda, debido a un accidente de tránsito entre un automóvil y un motovehículo.

En el lugar, dos personas resultaron heridas y recibieron asistencia inmediata por parte del personal de Bomberos Voluntarios. Posteriormente, fueron trasladadas por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital San Martín para recibir atención médica.

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Asimismo, colaboró personal de la línea de emergencias 911, quienes trabajaron en conjunto para garantizar la seguridad de los involucrados y facilitar el traslado de los heridos.