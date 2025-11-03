Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hacia la intersección de Ruta 12 y Nogoyá, en el ingreso a Colonia Avellaneda, debido a un accidente de tránsito entre un automóvil y un motovehículo.
Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas
Un accidente en Ruta 12 y Nogoyá dejó dos personas lesionadas. Fueron asistidas por los Bomberos Voluntarios y luego trasladadas al Hospital San Martín.
3 de noviembre 2025 · 15:24hs
En el lugar, dos personas resultaron heridas y recibieron asistencia inmediata por parte del personal de Bomberos Voluntarios. Posteriormente, fueron trasladadas por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital San Martín para recibir atención médica.
Asimismo, colaboró personal de la línea de emergencias 911, quienes trabajaron en conjunto para garantizar la seguridad de los involucrados y facilitar el traslado de los heridos.