Uno Entre Rios | La Provincia | UTA

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

Con la presencia de autoridades nacionales de UTA se anunciarán medidas. La incertidumbre por la continuidad laboral de trabajadores es el motivo del conflicto

3 de noviembre 2025 · 11:53hs
Con la presencia de autoridades nacionales de UTA se anunciarán medidas. La incertidumbre por la continuidad laboral de trabajadores es el motivo del conflicto

UNO/archivo.

Con la presencia de autoridades nacionales de UTA se anunciarán medidas. La incertidumbre por la continuidad laboral de trabajadores es el motivo del conflicto
Con la presencia de autoridades nacionales de UTA se anunciarán medidas. La incertidumbre por la continuidad laboral de trabajadores es el motivo del conflicto

Foto: UNO/Fedra Venturini

Con la presencia de autoridades nacionales de UTA se anunciarán medidas. La incertidumbre por la continuidad laboral de trabajadores es el motivo del conflicto

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos convocó a una rueda de prensa para este lunes, a las 16, en Paraná para informar sobre las acciones que tomará ante la falta de certezas sobre la continuidad laboral de los choferes, en el marco de la nueva concesión del servicio de colectivos de la ciudad y con la presencia del secretario general adjunto a nivel nacional, Jorge Kiener.

El principal punto de conflicto es la falta de garantías sobre la continuidad laboral de los trabajadores de Buses Paraná con la reestructuración del servicio de colectivos a partir de la nueva concesión del servicio a cargo de la empresa de transporte San José que tomará posesión el 1 de diciembre.

San José la nueva concesionaria del transporte de pasajeros, recibió más de 600 curriculum vitae e hará entrevistas. Sigue conflicto por continuidad laboral 

Empresa San José priorizará trabajadores con experiencia y buena conducta

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

La medida se anuncia a pocos días del paro sorpresivo que el gremio concretó el miércoles pasado, servicio que retomó tras la intimación del municipio de Paraná.

UTA choferes colectiveros paro transporte.jpg

El conflicto

En los últimos días se generó una polémica en torno a la continuidad laboral de los choferes de colectivos del sistema de transporte urbano de pasajeros de Paraná. La Unión Tranviarios Automotor Entre Ríos (UTA) planteó que la empresa debe respetar la actual plantilla de trabajadores, mientras San José, la nueva empresa concesionaria abrió la convocatoria laboral para cubrir 120 puestos de trabajo que, en los últimos días generó la presentación de más de 600 curriculum vitae (CV).

La empresa dejó en claro que los nuevos empleados, ya sea nuevos o provenientes de Buses Paraná, ingresarán de cero, sin antigüedad.

UTA Paraná paro Buses Paraná empresa San José
Noticias relacionadas
Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes.

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Solidaridad en acción: colecta para apoyar a la comisario Mónica Martínez tras grave accidente.

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

El miércoles, a partir de las 16.30 fue convocada la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, conducida por el diputado Bruno Sarubi, con la finalidad de comenzar el debate del proyecto Presupuesto 2026

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Ver comentarios

Lo último

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Ultimo Momento
Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Policiales
Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Caso Cuadernos: esta semana comienza el juicio a Cristina Kirchner y otros 86 imputados

Caso Cuadernos: esta semana comienza el juicio a Cristina Kirchner y otros 86 imputados

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Ovación
Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

La provincia
Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Dejanos tu comentario