Vecinos, organizaciones sociales, ambientalistas y prestadores turísticos se manifestaron el domingo en los parquizados de la Ruta Nacional N° 135, kilómetro 12, en las inmediaciones del Puente Internacional General Artigas, para expresar su rechazo a la posible instalación de una Planta de Hidrógeno Verde en Paysandú (R.O.U.).
Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú
Durante toda la jornada, la Gendarmería Nacional implementó un operativo de control y seguridad vial, garantizando la normal transitabilidad y circulación sobre la ruta, y preservando la seguridad tanto de los manifestantes como de los usuarios viales.
Los participantes se concentraron en zonas parquizadas cercanas a la calzada, sin interrumpir el tránsito vehicular ni generar incidentes, en el marco de una manifestación pacífica y ordenada.
El personal de Gendarmería llevó a cabo tareas preventivas y de gestión del espacio público, en cumplimiento de las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Seguridad, asegurando que la actividad transcurriera sin inconvenientes.
Al finalizar la protesta, se procedió a la desconcentración de unos cincuenta vehículos y alrededor de ciento cincuenta personas, sin que se registraran novedades. Durante el evento, los organizadores y oradores leyeron diversas proclamas relacionadas con la situación medioambiental y los posibles impactos que la planta de hidrógeno podría generar en la ciudad de Colón y su zona de influencia.