Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

Vecinos, organizaciones sociales, ambientalistas y prestadores turísticos se manifestaron el domingo en los parquizados de la Ruta Nacional N° 135, kilómetro 12 , en las inmediaciones del Puente Internacional General Artigas, para expresar su rechazo a la posible instalación de una Planta de Hidrógeno Verde en Paysandú (R.O.U.).

Durante toda la jornada, la Gendarmería Nacional implementó un operativo de control y seguridad vial, garantizando la normal transitabilidad y circulación sobre la ruta, y preservando la seguridad tanto de los manifestantes como de los usuarios viales.

Los participantes se concentraron en zonas parquizadas cercanas a la calzada, sin interrumpir el tránsito vehicular ni generar incidentes, en el marco de una manifestación pacífica y ordenada.

El personal de Gendarmería llevó a cabo tareas preventivas y de gestión del espacio público, en cumplimiento de las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Seguridad, asegurando que la actividad transcurriera sin inconvenientes.

Al finalizar la protesta, se procedió a la desconcentración de unos cincuenta vehículos y alrededor de ciento cincuenta personas, sin que se registraran novedades. Durante el evento, los organizadores y oradores leyeron diversas proclamas relacionadas con la situación medioambiental y los posibles impactos que la planta de hidrógeno podría generar en la ciudad de Colón y su zona de influencia.