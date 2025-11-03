Platense amargó a Sarmiento: empate agónico en Vicente López

Platense llegó a la igualdad por 1-1 gracias a un golazo de chilena de Ronaldo Martínez en condición de local, por la fecha 14 de la Zona B.

Platense amargó este lunes a Sarmiento. Con un gol agónico de Ronaldo Martínez de chilena , el Calamar empató por 1-1 con el Verde, en condición de local, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura.

Con este resultado, el conjunto de Facundo Sava aún no logró asegurar la permanencia en Primera División: tiene 31 puntos y está 25° en la Tabla Anual, por encima de Talleres (30), Newell's (30), Godoy Cruz (28), San Martín de San Juan (27) y Aldosivi (27). El Tiburón hoy descendería por promedios y el Santo sanjuanino lo seguiría por la Anual.