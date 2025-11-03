Farer reportó un aumento del 5,82% en los precios de la hacienda en pie en octubre, consolidando la recuperación del mercado ganadero en Entre Ríos.

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero.

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) presentó su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie correspondiente a octubre , que mostró un incremento promedio del 5,82% respecto de septiembre. El dato confirma la tendencia alcista observada en los últimos meses, impulsada por una demanda firme y una oferta estable en los remates de la provincia.

Entre las categorías que más se destacaron, los novillos encabezaron las subas con un 11,95%, seguidos por los toros, que aumentaron 10,93%, y las vacas, con un avance del 9,79%. En el segmento de invernada, las mejoras fueron más moderadas pero sostenidas:

UTA Entre Ríos informó que "por el momento no habrá medidas de fuerza"

Firme recuperación del mercado ganadero en Entre Ríos: subas de hasta el 11,95% en novillos

Embed OCTUBRE: LA HACIENDA EN PIE REGISTRÓ UNA SUBA PROMEDIO DEL 5,82% EN ENTRE RÍOS

Desde FARER destacaron que el mercado provincial mantiene una dinámica activa, acompañada por buenos niveles de oferta y una demanda firme que sostiene los precios. pic.twitter.com/hHAPk7wsEX — FARER (@Rurales_FARER) November 3, 2025

Terneras 150/180 kg: $4.004,58 (+4,32%)

Terneras 190/240 kg: $3.730,75 (+5,93%)

Terneros 150/180 kg: $4.203,33 (+4,19%)

Terneros 190/240 kg: $3.795,00 (+4,75%)

Las vaquillonas cotizaron en promedio $3.231,57 (+1,91%), mientras que las vacas con cría alcanzaron $642.764 por pieza, con un aumento del 7,15%.

Desde FARER destacaron que “el mercado provincial mantiene una dinámica activa, acompañada por buenos niveles de oferta y una demanda firme que sostiene los precios”. También resaltaron “el esfuerzo de los productores y el dinamismo de las rurales entrerrianas, que siguen siendo espacios claves para la comercialización y la transparencia del mercado”.

Según el informe de Rosgan del martes 28 de octubre, la ganadería argentina atraviesa una etapa de reacomodamiento tras un año electoral y con señales de mayor estabilidad política. El sector muestra una tendencia a la recuperación de la reposición de hembras, aunque todavía sin alcanzar los niveles de stock previos a 2020.

El análisis revela que, hasta septiembre, la faena de vacas cayó 9,5% interanual, mientras que la de vaquillonas aumentó 4,1%, impulsada por el mayor encierre en feedlots durante el último trimestre. Esto refleja, según Rosgan, un "proceso de recomposición gradual del rodeo", donde los vientres nuevos para reposición se revalorizan, cotizando en promedio $1,7 millones, lo que equivale a 2,2 vacas de refugo.

En paralelo, el consumo doméstico de carne vacuna creció 6,3% en los primeros nueve meses del año, alcanzando 1,74 millones de toneladas equivalentes carcasa, de acuerdo con datos del INDEC. Sin embargo, la producción total se mantiene estable y las exportaciones enfrentan la posible reimplantación de retenciones del 5%.

Rosgan subraya que "el nuevo escenario político abre oportunidades para planificar a largo plazo", especialmente en materia de retención de hembras y decisiones de servicio, fundamentales para recomponer el stock nacional y sostener la oferta futura.

Tanto Farer como Rosgan coinciden en que el mercado ganadero muestra señales de solidez pese al contexto económico desafiante. Los precios firmes en la hacienda en pie y la valorización de los vientres reflejan un sector con expectativas de mejora de cara a 2026, siempre que se mantengan condiciones macroeconómicas estables y reglas claras para la producción y la exportación.