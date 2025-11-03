Uno Entre Rios | Policiales | Chajarí

Chajarí: un trabajador murió aplastado por paneles de mármol

Un trabajador de 28 años falleció este lunes tras un accidente ocurrido en el Parque Industrial de la ciudad de Chajarí.

3 de noviembre 2025 · 20:20hs
En Chajarí

En Chajarí, un trabajador murió aplastado por paneles de mármol.

Un trágico accidente laboral ocurrió este lunes en el parque industrial de la ciudad de Chajarí, donde un joven de 28 años perdió la vida, mientras realizaba tareas de descarga de materiales pesados.

El accidente en Chajarí

Fuentes policiales informaron que el siniestro se produjo cuando un grupo de empleados descargaba paneles de mármol, cada uno de aproximadamente 300 kilos de peso. Por razones que aún se investigan, parte de la carga cedió y cayó sobre el trabajador, provocándole lesiones fatales.

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Inmediatamente, se dio aviso a las autoridades, interviniendo personal de la Comisaría Mandisoví, junto a efectivos de Criminalística y el fiscal en turno, quienes dispusieron las primeras diligencias en el sitio del accidente, publicó Chajarí al Día.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Concordia, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del deceso.

Por estas horas la Policía continúa recabando testimonios y peritajes para establecer si existieron irregularidades en las condiciones de seguridad o en el manejo de los materiales pesados.

