APB: se juega la última fecha de la Fase Regular

La 13ª fecha del campeonato de la APB comenzará el lunes, con cuatro partidos. Los equipos quieren terminar lo más arriba posible.

Recreativo intentará terminar primero en la Primera Fase de la APB.

Como se le ha hecho costumbre en los últimos tiempos, la Asociación Paranaense de Básquet (APB) informó la fixturación de la 13ª fecha –última de la Fase Regular– el mismo día que comienza el capítulo. Este lunes iniciará la jornada, con la disputa de cuatro partidos.

A las 21 jugarán Rowing-Recreativo; a las 21.30, Talleres-Paracao y Quique-Sionista; a las 21.45, Estudiantes-Echagüe. El martes, a las 21.30, jugarán Ciclista-Olimpia; mientras que el jueves, a las 21.30, se medirán San Martín-Unión de Crespo. Libre queda Patronato.

Posiciones: Recreativo 20 puntos; Sionista y Olimpia 19; Ciclista 18; Talleres, Estudiantes y Quique 17; Paracao y Unión 16; Rowing 15; Paracao 14; Echagüe 13: San Martín 12.

El ascenso de la APB

También se jugará la 13ª fecha del campeonato de Primera B. El martes, a las 21.30, se medirán Olimpia B-Ciclista B y San Benito-Quique B; mientras que a las 22 jugarán Paracao B-Talleres B. El miércoles, a las 21.30, se enfrentarán Echagüe B-Estudiantes B; y el viernes, a las 21.30, chocarán Recreativo B-Atlético María Grande. Libres quedarán Neuquén y Viale FBC.

Las posiciones son: Talleres B y Estudiantes B 18 puntos; Ciclista B, Echagüe B y Recreativo B 16; San Benito y Atlético María Grande 15; Paracao 14; Viale FBC y Olimpia B 13; Neuquén 12; Quique 11.