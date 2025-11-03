Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: se juega la última fecha de la Fase Regular

La 13ª fecha del campeonato de la APB comenzará el lunes, con cuatro partidos. Los equipos quieren terminar lo más arriba posible.

3 de noviembre 2025 · 20:24hs
Recreativo intentará terminar primero en la Primera Fase de la APB.

Prensa APB

Recreativo intentará terminar primero en la Primera Fase de la APB.

Como se le ha hecho costumbre en los últimos tiempos, la Asociación Paranaense de Básquet (APB) informó la fixturación de la 13ª fecha –última de la Fase Regular– el mismo día que comienza el capítulo. Este lunes iniciará la jornada, con la disputa de cuatro partidos.

A las 21 jugarán Rowing-Recreativo; a las 21.30, Talleres-Paracao y Quique-Sionista; a las 21.45, Estudiantes-Echagüe. El martes, a las 21.30, jugarán Ciclista-Olimpia; mientras que el jueves, a las 21.30, se medirán San Martín-Unión de Crespo. Libre queda Patronato.

apb: patronato sorprendio a sionista

APB: Patronato sorprendió a Sionista

Recreativo tiene puntaje ideal

APB: tres juegos abrirá la 12° fecha

Posiciones: Recreativo 20 puntos; Sionista y Olimpia 19; Ciclista 18; Talleres, Estudiantes y Quique 17; Paracao y Unión 16; Rowing 15; Paracao 14; Echagüe 13: San Martín 12.

El ascenso de la APB

También se jugará la 13ª fecha del campeonato de Primera B. El martes, a las 21.30, se medirán Olimpia B-Ciclista B y San Benito-Quique B; mientras que a las 22 jugarán Paracao B-Talleres B. El miércoles, a las 21.30, se enfrentarán Echagüe B-Estudiantes B; y el viernes, a las 21.30, chocarán Recreativo B-Atlético María Grande. Libres quedarán Neuquén y Viale FBC.

Las posiciones son: Talleres B y Estudiantes B 18 puntos; Ciclista B, Echagüe B y Recreativo B 16; San Benito y Atlético María Grande 15; Paracao 14; Viale FBC y Olimpia B 13; Neuquén 12; Quique 11.

APB Fase Regular Recreativo Rowing
Noticias relacionadas
Otro dolo de cabeza para el Racing de Costas. La medida tras el partido de Flamengo por la Libertadores.

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Banfield superó 2-1 a Lanús en el partido que cerró la fecha 14 del Torneo Clausura.

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Nicolás Galatro estará a cargo de Capibaras XV.

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Racing jugó en Santiago del Estero ante el Ferroviario.

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

Ver comentarios

Lo último

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Ultimo Momento
La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Policiales
Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Chajarí: un trabajador murió aplastado por paneles de mármol

Chajarí: un trabajador murió aplastado por paneles de mármol

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Ovación
La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Banfield venció a Lanús en el clásico del Sur del Gran Buenos Aires

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

Nicolás Galatro será el primer head coach de Capibaras XV

La provincia
Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

UTA Entre Ríos informó que por el momento no habrá medidas de fuerza

UTA Entre Ríos informó que "por el momento no habrá medidas de fuerza"

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Dejanos tu comentario