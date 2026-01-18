Javier Schmidt se llevó dos premios en la 48° Fiesta Provincial de la Chamarrita en Santa Elena

"Chamarrita Querendona" y "En Santa Elena" se quedaron con el primer premio en el 20° Certamen de la Chamarrita Inédita.

El acordeonista Javier Schmidt ganó el primer premio en la categoría Tradicional y otro en la categoría Instrumental en el 20° Certamen de la Chamarrita Inédita que se llevó a cabo en la 48° Fiesta Provincial de la Chamarrita en Santa Elena.

Uno de los grandes exponentes de la música entrerriana, Javier Schmidt, interpretó el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita Tradicional, con la obra "En Santa Elena" y primer premio en el rubro Chamarrita Instrumental, con la obra "Chamarrita Querendona" .

A través de sus redes sociales, el músico entrerriano Javier Schmidt agradeció a quienes lo acompañaron para su presentación: "Feliz de estos dos premios super importantes. Quiero agradecer en primer lugar a los amigos que me acompañaron en el proceso de grabación y luego para la interpretación en el certamen. Sin ellos esto no hubiese sido posible. A mis queridos amigos grandes músicos Laureano Abrego (guitarra y voz), Waldemar Kloster (percusión), y a mí hijo Cristhian Schmidt por acompañarme siempre con su guitarra en el camino de la música. Agradecer también al jurado por elegir estas dos obras de mí autoría y así aportar un granito de arena al cancionero entrerriano. También a la organización de la fiesta. Gracias Fabian Casals (director de Cultura Santa Elena) por hacerme sentir como si fuese un Santaelenense más. Gracias Municipalidad de Santa Elena por semejante Fiesta que reivindica y apuntala la música de nuestra provincia. FELIZ DEL CORAZÓN!!! 2026 Vamos por más".

El reconocido y destacado músico acordeonista ramirense es oriundo de la ciudad de General Ramírez, Entre Ríos. En sus álbumes confluyen la mayoría de las especies musicales de la provincia y del litoral. En el se encuentra chamarrita, galopa, polka, ranchera, chamamé, Rasguido doble y litoraleña.

Festival

El domingo 11 y lunes 12 se vivió la 48° Fiesta Provincial de la Chamarrita en la ciudad de Santa Elena, con un Anfiteatro Municipal Padre Fidel Alberto Olivera colmado de público que acompañó una velada cargada de identidad, música y tradición litoraleña.

Un año más el evento congregó a artistas, escuelas de danza y referentes culturales de la ciudad y la región pero lo más importante, es que se reinvindicó al género musical que identifica a Entre Ríos.

El cierre tuvo un momento especial con la presentación de Antonio Tarragó Ros, reconocido como “El rey del Chamamé”, quien regresó al festival tras su última actuación en 2015.