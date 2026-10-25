Uno Entre Rios | Escenario | Inteligencia artificial

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

La inteligencia artificial transforma la música con voces clonadas y artistas virtuales, y plantea interrogantes sobre la creatividad, la autoría y los derechos de quienes crean arte.

25 de octubre 2026 · 10:28hs
Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad cuando una máquina también puede crear?

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad cuando una máquina también puede crear?

Una canción puede nacer de un recuerdo, una fotografía puede guardar un momento irrepetible y una pintura puede llevar años de búsqueda hasta encontrar su forma. Pero, en tiempos de inteligencia artificial, surge una pregunta que atraviesa al mundo de la cultura: ¿qué sucede cuando una máquina también puede crear obras que parecen humanas?

La inteligencia artificial ya forma parte del universo artístico. Algunos creadores la utilizan para experimentar con sonidos, generar ideas o resolver tareas técnicas. Otros observan su avance con preocupación y se preguntan qué lugar tendrán sus conocimientos y su trabajo en un escenario donde cada vez es más sencillo producir contenido.

Canciones que parecen reales

En abril de 2023, una canción sorprendió a millones de usuarios de internet. Se llamaba Heart on My Sleeve y parecía reunir a los raperos Drake y The Weeknd. Sin embargo, ninguno de los dos había participado en su grabación: un creador conocido como Ghostwriter utilizó inteligencia artificial para imitar sus voces.

El tema se viralizó en las redes sociales y acumuló millones de reproducciones. Su difusión también abrió una controversia sobre el uso de voces sin autorización y los límites de la creación musical con IA. La canción fue retirada de varias plataformas tras los reclamos vinculados con los derechos involucrados.

El caso dejó en evidencia una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana: escuchar a un artista cantar una canción que nunca grabó. También planteó una pregunta incómoda: si una voz puede reproducirse artificialmente con tanta precisión, ¿cómo se protege la identidad de quien la construyó durante años de carrera?

Artistas que nacen de la inteligencia artificial

El fenómeno no se limita a imitar a cantantes conocidos. También aparecen proyectos musicales concebidos desde el comienzo con herramientas generativas.

En Argentina, uno de esos casos es Lumi-7, una artista digital presentada a partir de una colaboración entre músicos y tecnología. El proyecto surgió de una experiencia del músico y compositor Andrés Arbe con inteligencia artificial y tomó forma junto a Diego Tucci. Su primer sencillo, La Flor de la Vida, fue lanzado en diciembre de 2025.

Otro ejemplo es Xania Monet, un proyecto musical creado por la compositora estadounidense Telisha “Nikki” Jones. Jones escribe las letras y utiliza herramientas de IA para desarrollar las canciones, que combinan elementos del R&B y el góspel. En 2025, el proyecto llegó a las listas musicales de Billboard y generó discusiones sobre qué significa ser artista cuando la voz que escucha el público es generada artificialmente.

Estos casos muestran que detrás de una producción con IA puede existir trabajo humano, desde la escritura de una letra hasta la construcción de una identidad visual. Por eso, el debate no siempre se reduce a elegir entre una persona y una máquina: también importa quién toma las decisiones creativas y cómo se utiliza la tecnología.

El valor del trabajo y la identidad artística

Aprender a tocar un instrumento, desarrollar una técnica de ilustración o encontrar una voz propia requiere tiempo. Detrás de una obra hay horas de práctica, decisiones y búsquedas que no siempre se ven cuando el resultado llega al público.

En Argentina, la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual establece un marco de protección para las obras artísticas. Sin embargo, la expansión de la IA plantea nuevas preguntas sobre la autoría, el uso de materiales protegidos y los derechos de quienes participan en los procesos creativos. La UNESCO también advirtió sobre los desafíos que estas herramientas plantean para las industrias culturales, entre ellos el impacto sobre los ingresos de los creadores y la diversidad artística. La discusión, entonces, no es solamente tecnológica: también es económica y cultural.

Crear en tiempos de inteligencia artificial

Rechazar toda aplicación de IA sería desconocer sus posibilidades. Adoptarla sin cuestionamientos, en cambio, implicaría ignorar sus consecuencias. La tecnología puede ayudar a experimentar y abrir nuevos caminos, pero su utilización requiere discutir límites, transparencia y respeto por el trabajo ajeno.

La pregunta no debería limitarse a si una máquina puede hacer arte. Los ejemplos ya muestran que puede generar canciones, construir identidades musicales y reproducir voces. El desafío es cómo integrar esas posibilidades sin desvalorizar el trabajo humano ni dejar de reconocer a quienes participan en una obra.

En un escenario donde los contenidos pueden producirse masivamente, conocer quién está detrás de una canción o una imagen también adquiere importancia. Porque crear no consiste únicamente en obtener un resultado: implica tomar decisiones, expresar una mirada y establecer un vínculo con otras personas.

Quizás la discusión no tenga una respuesta definitiva. Pero, mientras la tecnología avanza, hay algo que no debería quedar afuera: el reconocimiento de quienes hacen de la creatividad su oficio y su forma de contar el mundo.

Inteligencia artificial artistas Identidad
Noticias relacionadas
Google prepara cambios en Gemini: nuevas funciones y una reorganización de sus herramientas de IA.

Google prepara cambios en Gemini: nuevas funciones y una reorganización de sus herramientas de IA

Senasa moderniza el sistema de trazabilidad citrícola e incorpora inteligencia artificial.

Senasa moderniza el sistema de trazabilidad citrícola e incorpora inteligencia artificial

Silvia Teijeira y Marcia Müller llevarán la música entrerriana al Museo de Bellas Artes

Silvia Teijeira y Marcia Müller llevarán la música entrerriana al Museo de Bellas Artes

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Ver comentarios

Lo último

Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ultimo Momento
Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Entrevista con el doctor Lino Sapetti: El sedentarismo convierte a la columna en una tabla con joroba

Entrevista con el doctor Lino Sapetti: "El sedentarismo convierte a la columna en una tabla con joroba"

El horóscopo para este domingo 25 de octubre de 2026

El horóscopo para este domingo 25 de octubre de 2026

Policiales
Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Raíces aprobó 247 créditos en Entre Ríos y prepara la evaluación de otros 1.137 postulantes

Raíces aprobó 247 créditos en Entre Ríos y prepara la evaluación de otros 1.137 postulantes

Una escuela de Paraná une poesía y solidaridad con un proyecto abierto al barrio

Una escuela de Paraná une poesía y solidaridad con un proyecto abierto al barrio

Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades

Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades

La Provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas

La Provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas

Dejanos tu comentario