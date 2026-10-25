Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

La inteligencia artificial transforma la música con voces clonadas y artistas virtuales, y plantea interrogantes sobre la creatividad, la autoría y los derechos de quienes crean arte.

La inteligencia artificial ya forma parte del universo artístico. Algunos creadores la utilizan para experimentar con sonidos, generar ideas o resolver tareas técnicas. Otros observan su avance con preocupación y se preguntan qué lugar tendrán sus conocimientos y su trabajo en un escenario donde cada vez es más sencillo producir contenido.

Canciones que parecen reales

En abril de 2023, una canción sorprendió a millones de usuarios de internet. Se llamaba Heart on My Sleeve y parecía reunir a los raperos Drake y The Weeknd. Sin embargo, ninguno de los dos había participado en su grabación: un creador conocido como Ghostwriter utilizó inteligencia artificial para imitar sus voces.

El tema se viralizó en las redes sociales y acumuló millones de reproducciones. Su difusión también abrió una controversia sobre el uso de voces sin autorización y los límites de la creación musical con IA. La canción fue retirada de varias plataformas tras los reclamos vinculados con los derechos involucrados.

El caso dejó en evidencia una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana: escuchar a un artista cantar una canción que nunca grabó. También planteó una pregunta incómoda: si una voz puede reproducirse artificialmente con tanta precisión, ¿cómo se protege la identidad de quien la construyó durante años de carrera?

Artistas que nacen de la inteligencia artificial

El fenómeno no se limita a imitar a cantantes conocidos. También aparecen proyectos musicales concebidos desde el comienzo con herramientas generativas.

En Argentina, uno de esos casos es Lumi-7, una artista digital presentada a partir de una colaboración entre músicos y tecnología. El proyecto surgió de una experiencia del músico y compositor Andrés Arbe con inteligencia artificial y tomó forma junto a Diego Tucci. Su primer sencillo, La Flor de la Vida, fue lanzado en diciembre de 2025.

Otro ejemplo es Xania Monet, un proyecto musical creado por la compositora estadounidense Telisha “Nikki” Jones. Jones escribe las letras y utiliza herramientas de IA para desarrollar las canciones, que combinan elementos del R&B y el góspel. En 2025, el proyecto llegó a las listas musicales de Billboard y generó discusiones sobre qué significa ser artista cuando la voz que escucha el público es generada artificialmente.

Estos casos muestran que detrás de una producción con IA puede existir trabajo humano, desde la escritura de una letra hasta la construcción de una identidad visual. Por eso, el debate no siempre se reduce a elegir entre una persona y una máquina: también importa quién toma las decisiones creativas y cómo se utiliza la tecnología.

El valor del trabajo y la identidad artística

Aprender a tocar un instrumento, desarrollar una técnica de ilustración o encontrar una voz propia requiere tiempo. Detrás de una obra hay horas de práctica, decisiones y búsquedas que no siempre se ven cuando el resultado llega al público.

En Argentina, la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual establece un marco de protección para las obras artísticas. Sin embargo, la expansión de la IA plantea nuevas preguntas sobre la autoría, el uso de materiales protegidos y los derechos de quienes participan en los procesos creativos. La UNESCO también advirtió sobre los desafíos que estas herramientas plantean para las industrias culturales, entre ellos el impacto sobre los ingresos de los creadores y la diversidad artística. La discusión, entonces, no es solamente tecnológica: también es económica y cultural.

Crear en tiempos de inteligencia artificial

Rechazar toda aplicación de IA sería desconocer sus posibilidades. Adoptarla sin cuestionamientos, en cambio, implicaría ignorar sus consecuencias. La tecnología puede ayudar a experimentar y abrir nuevos caminos, pero su utilización requiere discutir límites, transparencia y respeto por el trabajo ajeno.

La pregunta no debería limitarse a si una máquina puede hacer arte. Los ejemplos ya muestran que puede generar canciones, construir identidades musicales y reproducir voces. El desafío es cómo integrar esas posibilidades sin desvalorizar el trabajo humano ni dejar de reconocer a quienes participan en una obra.

En un escenario donde los contenidos pueden producirse masivamente, conocer quién está detrás de una canción o una imagen también adquiere importancia. Porque crear no consiste únicamente en obtener un resultado: implica tomar decisiones, expresar una mirada y establecer un vínculo con otras personas.

Quizás la discusión no tenga una respuesta definitiva. Pero, mientras la tecnología avanza, hay algo que no debería quedar afuera: el reconocimiento de quienes hacen de la creatividad su oficio y su forma de contar el mundo.