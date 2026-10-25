Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Tras los impedimentos a un comercio por su instalación en Concordia, concejales se calificaron como un órgano facilitador ante la necesidad.

En las últimas semanas se había presentado una polémica sobre los constantes obstáculos que recibía una firma de la región para abrir una sucursal de supermercado en el centro de Concordia. Esto obligó al Concejo Deliberante a derogación la ordenanza adherida a la Ley Provincial N° 9.393 de Grandes Superficies Comerciales.

Con esta determinación, la Municipalidad de Concordia recuperó de manera plena las facultades exclusivas para la habilitación de comercios dentro de su jurisdicción, adaptando el marco normativo local a las exigencias actuales del mercado.

El cuerpo deliberativo de la ciudad aprobó por unanimidad la ordenanza, la cual regulaba la habilitación, ampliación y funcionamiento de hipermercados, supermercados y cadenas de distribución para proteger al comercio local de menor escala.

En una ciudad marcada por la falta de trabajo y sumida en un 52% de pobreza, los ediles tomaron una determinación acorde y de esta manera, la empresa mayorista podrá comenzar a operar con 25 trabajadores contratados.

Ruth Ziegler es la abogada de la empresa y manifestó que “a medida que avanzábamos en el trámite de habilitación comercial, nos encontramos con el obstáculo que había que hacer un trámite en la Dirección de Comercio Interior de la provincia porque la Municipalidad estaba adherida desde hacía muchísimos años a la Ley Provincial la 9.393, que regula las grandes superficies”.

La profesional destacó que la ley “fue pensada para el momento en el que se instalaron en nuestro país cadenas multinacionales que tenían grandes superficies como fue en su momento el hipermercado Norte, después Carrefour y demás. La ley buscó proteger el comercio local de las multinacionales que se instalaban en el país, lo que era totalmente legítimo en ese momento. Lo que pasa es que la ley preveía la regulación por superficie, es decir, por metros cuadrados cubiertos y también preveía la regulación de las cadenas de distribución, es decir, aquellas multinacionales o empresas que tenían más de dos sucursales en la ciudad”.

Para Ziegler "sería injusto que una ley que fue pensada para cierto momento histórico de nuestro país hoy sea aplicada en detrimento del desarrollo comercial de la ciudad, sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo”.

El mismo intendente Francisco Azcué respaldó la medida. “Desde el primer día trabajamos para que el sector privado pueda crecer, invertir y generar empleo en nuestra ciudad. Creo en un Estado que facilite, no que ponga trabas innecesarias. Que garantice reglas claras, criterios uniformes y equidad en la fiscalización. Vamos a seguir trabajando por eso”, expresó.

Por su parte, el concejal Felipe Sastre remarcó la importancia de adelantarse a las demandas de la comunidad y fijó la postura del cuerpo legislativo manifestando que ante los problemas la gestión debe ponerse al frente, actuando como un órgano facilitador sin colocar trabas a quienes apuestan a la inversión privada y al empleo. Sastre aclaró además que la decisión no busca perjudicar a ningún sector, sino responder a una necesidad estructural de la ciudad, ponderando el acompañamiento del Sindicato de Empleados de Comercio en el recinto.

Al mismo tiempo, la presidenta del bloque del PJ, Carolina Amiano, anticipó que iba a acompañar la derogación. Para ella, la ciudad necesita inversiones que generen trabajo y 30 puestos en blanco “realmente nos tienen que preocupar y ocupar”.

La postura a la ley desde el Centro de Comercio

En tanto que Adrián Lampazzi, el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, fijo una postura muy a contrapartida de la aprobación por parte de los ediles. Se mostró "muy extrañado por el trámite tan exprés" que tuvo la derogación de la ordenanza. También que no nos hayan convocado, ni consultado, ni referido, ni siquiera en off, para saber qué pensábamos al respecto, si teníamos alguna idea, si teníamos pensado algo".

Con esta derogación Ziegler indicó que "Concordia vuelve a tener en este momento el poder de policía absoluto respecto de la habilitación comercial de los contribuyentes, ciudadanos y comerciantes de la ciudad de Concordia. Es decir, que ya no hay facultades delegadas a la provincia en este sentido”.