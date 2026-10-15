Senasa moderniza el sistema de trazabilidad citrícola e incorpora inteligencia artificial.

La nueva plataforma de Senasa permitirá agilizar trámites y gestionar datos. La inscripción comenzará el 19 de octubre y cerrará el 13 de noviembre.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) pondrá en funcionamiento una nueva versión del Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola (SITC), que comenzará a implementarse durante la campaña 2026-2027. La actualización incorpora herramientas digitales, nuevas opciones de autogestión y un asistente basado en inteligencia artificial para facilitar los trámites de los productores.

La renovación tecnológica forma parte de un proceso de modernización y simplificación de los servicios del organismo nacional. El desarrollo de la nueva plataforma demandó casi dos años de trabajo y tomó como referencia la experiencia acumulada durante más de dos décadas de funcionamiento del sistema de trazabilidad.

La herramienta permitirá mejorar la gestión de la información vinculada con los establecimientos citrícolas y acompañar las distintas etapas de la campaña productiva, manteniendo los procedimientos de certificación sanitaria actualmente vigentes.

La actualización adquiere especial relevancia para las provincias productoras de cítricos, entre ellas Entre Ríos, donde esta actividad constituye una parte importante de la economía regional.

Los productores podrán gestionar los datos de sus fincas

Una de las principales novedades del nuevo SITC será la posibilidad de que los productores realicen directamente la carga y actualización de los datos correspondientes a sus establecimientos y unidades productivas.

Esta modalidad de autogestión busca simplificar los procedimientos administrativos y reducir las gestiones necesarias para mantener actualizada la información requerida por el Senasa.

La nueva arquitectura tecnológica también permitirá incorporar herramientas digitales y mejorar la interoperabilidad entre los distintos componentes del sistema, con el objetivo de facilitar el intercambio de información y optimizar los procesos de certificación.

Según informó el organismo, la implementación será progresiva. Los módulos y las nuevas funcionalidades se habilitarán de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades de cada etapa de la campaña citrícola 2026-2027.

De esta manera, los usuarios podrán familiarizarse con la plataforma mientras se incorporan las distintas herramientas previstas.

Incorporarán un asistente con inteligencia artificial

Otra de las innovaciones será la incorporación de un chatbot basado en inteligencia artificial, que funcionará como una mesa de ayuda permanente dentro de la aplicación.

El asistente permitirá realizar consultas mediante lenguaje cotidiano, sin necesidad de utilizar términos técnicos específicos ni conocer previamente la estructura del sistema.

La herramienta estará diseñada para interpretar las preguntas de los usuarios, identificar la instancia del trámite en la que se encuentran y ofrecer orientación sobre los pasos necesarios para continuar con la gestión.

Con esta funcionalidad, el Senasa busca facilitar el acceso a la información y brindar acompañamiento durante la utilización de la plataforma, especialmente ante dudas relacionadas con los procedimientos administrativos.

El sistema de asistencia digital formará parte de las herramientas que se incorporarán progresivamente durante la implementación de la nueva versión.

Mantendrán los controles y requisitos de certificación

Desde el organismo aclararon que la modernización tecnológica no modificará los procedimientos sanitarios establecidos para la certificación de la producción citrícola.

Los pasos administrativos, las constancias, los controles y las exigencias que actualmente deben cumplir los productores continuarán vigentes en la nueva plataforma.

La actualización se concentrará en mejorar el funcionamiento del sistema informático y facilitar las tareas de los usuarios, sin introducir cambios en el circuito de certificación establecido por el programa.

De esta manera, el nuevo SITC combinará las herramientas tecnológicas con los mecanismos de control sanitario que se utilizan para garantizar la trazabilidad de la producción.

Inscripciones desde el 19 de octubre hasta el 13 de noviembre

La primera etapa de implementación estará destinada a la inscripción de establecimientos citrícolas y a la autogestión de los datos correspondientes a fincas y unidades productivas.

El Senasa informó que el período de inscripción comenzará el lunes 19 de octubre y permanecerá habilitado hasta el viernes 13 de noviembre de 2026.

Durante ese plazo, los productores deberán ingresar al nuevo sistema para realizar las gestiones correspondientes a la campaña 2026-2027.

El organismo recomendó a los usuarios familiarizarse con el entorno digital y conocer las nuevas herramientas disponibles para facilitar la realización de los trámites.

Ante consultas o inconvenientes relacionados con el funcionamiento de la plataforma, los interesados podrán solicitar asistencia a través del correo electrónico [email protected].

Con esta actualización, el Senasa busca avanzar en la digitalización de sus servicios y mejorar la gestión de la información sanitaria vinculada con la actividad citrícola, manteniendo los controles necesarios para la certificación de la producción.