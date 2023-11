Informate todas las tardes por Canal 6

El programa es un magazine informativo que busca la visibilización de lo noticioso de la provincia así como también que la información no sea negativa: “Informamos desde otro lugar, no solo se centra en Paraná y me parece que ahí es donde hay que poner el acento porque de alguna manera hay un gran trabajo de producción y hay una labor en la búsqueda de hechos noticiosos que estén vinculados con perfiles que se destaquen por su actividad”, explicó.

La comunicadora hizo especial hincapié en la seguridad que siente al aire al estar contenida por un gran grupo de trabajo como su compañero el locutor Facundo Galanti en la co-conducción, Gustavo Romero como productor central del ciclo, Luciano Reichel en la operación técnica, dirección de cámaras y edición y los móviles propios del canal que le dan dinamismo a la jornada.

En cuanto a la dinámica y química, Araceli sostuvo: “Tenemos una dinámica muy interesante, nos entendemos muy bien. Él, con todos sus años de trayectoria, es muy sencillo y no duda en ayudarme”. La incorporación de Araceli al canal y al aire fue completamente sorpresiva: en enero se decidió dejar su trabajo, en febrero no estuvo en los medios sino en prensa del ministerio de salud y tambien como una pausa de los medios. Y tambien de escribir porque sentía que necesitaba descansar de ese registro. El programa quedó sin co-conductora y Valentina le ofreció el puesto a Araceli. De esta manera, la periodista comenzó a hacer participaciones con una columna de agenda cultural en cámara: "Siempre me atrajo hacer television como un mundo a explorar y la convocatoria llego en marzo para ser productora. Dije ¿por qué no?. si bien mi ejercicio como productora no fue como tal si para radio pero es otra cosa otro taming. Y a la par nutriendo una agenda de contactos. Luego pasé a la conduccion y me sorprendio muchisimo".

Y el conductor, por otro lado, dijo: "En estos años he tenido grandes compañeras de trabajo con las que he crecido mucho profesionalmente y he generado lazos de afecto genuino más allá de lo laboral, la verdad es que en araceli encontré un extracto, o un ejemplo concreto de todo eso. Creo que conectamos de inmediato y que hay una fluidez de temáticas que se da entre nosotros de.manera muy orgánica. Pensamos parecido tenemos un sentido del humor similar y entendemos que el disfrute es esencial para hacer de nuestro trabajo una actividad llevadera y agradable".

araceli sosa facundo galanti informate.jpg

Contenido

Informate se divide en diferentes segmentos fijos y tienen distintos tópicos cada semana en diversas disciplinas. Por ejemplo el de Psicología y los temas de coyuntura que están en agenda por alguna razón y el de Nutrición para difundir sobre los buenos hábitos alimenticios. En el caso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, tienen a diversos especialistas que desarrollan un tema relacionado con el ámbito. Por ejemplo, columna de cine y series, salud, turismo y redes sociales. "Desde que comencé a trabajar en medios siempre me generó más satisfacción entretener que informar. De todas maneras soy consciente de la importancia o relevancia que tiene abordar temas de actualidad o hacer notas o entrevistas de índole informativo. Y lo hago sin problemas. Pero si hablamos de temáticas que me gustan seguramente son aquellas relacionadas con el entretenimiento o lo artístico: cine, música, eventos, noche, gastronomía, fiestas, festivales, entre otras", resaltó Facundo.

“Los viernes buscamos distender, más allá de que cada programa es totalmente relajado en términos del tipo de contenido, el fin de semana buscamos artistas, DJ’s y músicos locales para que se presenten en vivo. Y cerramos el programa con ellos, y compartimos el lado mas humano de esa persona que habitualmente se da a conocer por su música, pero hablamos de su vida, recorrido e historia”, precisó Araceli.

informate araceli sosa facundo galanti.jpg

Además, realizan sorteos para que los televidentes participen del programa y así también lograr un ida y vuelta dinámico con el público: “Porque de algún modo nos da un parámetro de que hay una teleaudiencia que nos está mirando desde distintos lugares”. En síntesis, Informate se podría definir como un programa que busca entretener y acompañar con noticias y con actividades.

“Hablamos con deportistas, músicos, artistas plásticos, emprendedores, bailarines, etcétera…”, y así Informate viaja por distintas ramas y disciplinas. También tiene un fuerte vínculo muy estrecho con los municipios de distintas regiones: “Tratamos de tener una visión sin centrarnos en la capital provncial y mirar mas allá. Y acercar a la teleaudiencia lo que se hace en otros lugares, las fiestas propias de las localidades, iniciativas. Abrimos el abanico y no nos cerramos”.

Canal 6 llega a distintos puntos de la provincia por aire y actualmente también se puede ver la transmisión en vivo por distintas plataformas como YouTube, Twich y la pagina web.