Información de primera mano con "A la mañana primeros" por Radio La Voz

“La pluralidad es uno de los objetivos que tenemos todo el tiempo latente. No es un programa acartonado y la audiencia no se encuentra con dos programas iguales”, dijo Javier Aragón a UNO y agregó que prevalece la información constante. Sin embargo, explicó que no se trata de un programa “acartonado” ya que el diálogo junto a sus compañeros hace mucho más ameno el contenido, sumando también el streaming que genera un ida y vuelta con el oyente.