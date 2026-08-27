Un evento en Buenos Aires dio comienzo a la transmisión de radio a nivel mundial. Los Locos de la Azotea y la presentación de El Parsifal

En el Día de la Radio el reconocimiento a quienes hacen a diario La Mañana de la Red

En Argentina, cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión, o también llamado Día de la Radio, en conmemoración a la primera transmisión radial que se realizó en el país por los “Locos de la Azotea”. Con el correr de los años, este medio se convirtió en uno de los más elegidos para informarse y entretenerse llegando a haber una emisora en cada rincón de la Argentina. En este día homenajeamos especialmente a los hacedores de radio La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná), que se emite desde la capital entrerriana como parte de la alianza de contenidos y retransmisión con la programación de la emisora nacional Radio La Red y vinculada a Diario UNO de Entre Ríos.

El conductor Roni Amore junto a la locutora comercual Eva Ortiz acompañan, informan y entretienen, mientras se combina la señal nacional líder en deportes y actualidad con espacios de interés local. La operación está a cargo de Arturo Sánchez y en la producción y coordianción está Aldana Martínez. A todos FELIZ DÍA.

En el Día de la Radio el reconocimiento a quienes hacen a diario La Mañana de la Red

Los locos de la azotea

En Argentina el Día de la Radiodifusión se celebra cada 27 de agosto en homenaje a la primera transmisión radiofónica realizada por los Locos de la Azotea en 1920. El equipo de "los locos" estaba integrado por Enrique Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza. Los cuatro jóvenes tenían entre 18 y 25 años para la época y estudiaban Medicina, pero estaban fascinados por los avances de las ondas hertzianas, así que decidieron poner al aire una obra de ópera.

"Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, 'Parsifal', con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten", fue el comienzo de las frecuencias moduladas que hoy pasaron a explotarse en redes sociales y en streamings. Radio Argentina (Sociedad Argentina de Broadcasting) fue la pionera en emisiones regulares en nuestro país Luego surgieron Radio Sudamericana, Radio Cultura, Radio Brusa (luego Radio Excelsior), Radio Splendid, Radio Nacional - Estación Flores, Radio Municipal, Radio Fénix (luego Radio Antártida), entre otras.