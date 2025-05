Hernán Rondán Grasso, una vida dedicada al folclore argentino

En cuanto a su amor por el folclore, dijo que comenzó en su infancia con su familia: "Tiene que ver un poco el contexto donde uno se ha creado, de donde ha nacido. Porque en un pueblo chico vos vivencias diferentes cosas culturales. Desde grupos musicales que había antes, peñas, yerra, jineteada. Yo siempre estuve ligado al campo con mis tíos, me iba todos los fines de semana al campo. Entonces empecé a tomarle el gustito al campo, a los caballos. Tenía un tío, un ruso, que andaba con sus trilladoras. Yo tenía ocho años y andaban las trilladoras de antes que no tenían, no eran carrozadas. Tenías la barandilla, tenías los asientos, los asientos de los bolseros. Y bueno, el cereal que salía por la tolva, las cosían en las bolsas y la alargaban por el tobogán. Yo estaba al lado del tobogán. Y bueno, vivencié todas esas cosas. Entonces es como que empezás a tomarle el gusto de querer y amar la tierra y el campo y la gente. Con mi tía que iba a las cuatro de la mañana a ordeñar con el tío".

Una bandera en cada escuela

Roberto Rimoldi Fraga era el conductor del programa radial "Sembrando Conciencia" en Buenos Aires. Ellos comenzaron con la travesía de llevar una bandera para cada escuela que podían, de cualquier provincia. "Ese grupo de personas me dice 'Te vamos a mandar 100 banderas para Entre Ríos para qué vos las distribuyes en la escuela rural'. A los 10 días me llega una encomienda con 10 banderas. Fueron distribuidas, por supuesto. El resto de banderas no me llegó mas y tuvo que ver con que falleció el líder del grupo que las hacía. Así que tomé la posta en la provincia". Así es como el docente actualmente recorre escuelas rurales con su caballo por toda la provincia de Entre Ríos. Comenzó como un sueño que hoy es una realidad.

El 21 de junio celebrará "30 años con banderas y 40 años cantando" a partir de las 10 en el campo Natalia Marina de Villa Urquiza. Se podrá llevar carne para hacer a la parrilla, comida a la canasta y bebidas.